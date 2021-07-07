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Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 07.07.2021
Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах
в городе Починок Смоленской области произошел пожар в частном доме площадью 80 квадратных метров. Погибли шесть человек, в том числе пять детей. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:37
2021-07-07T10:37
россия
пожары
справки
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20217 июля в городе Починок Смоленской области произошел пожар в частном доме площадью 80 квадратных метров. Погибли шесть человек, в том числе пять детей. 7 июня в поселке Юго-Камский в Пермском крае произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения. Ночью 20 мая в деревне Усть-Турка в Кунгурском районе Пермского края произошел пожар в частном одноэтажном доме. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела пяти человек: женщины 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения. 19 мая в Иркутской области произошел крупный пожар. Сгорели 28 домов – девять жилых и 19 нежилых. Общая площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. В тушении открытого огня принимали участие 129 человек и 12 единиц техники. В населенном пункте был объявлен режим ЧС. 20 мая открытое горение было ликвидировано, без жилья остались 18 человек. 1 мая в Кудымкарском городском округе Пермского края в жилом доме на площади 120 квадратных метров произошел пожар. Погибли восемь человек, двое из которых – дети 2011 и 2016 годов рождения. По предварительной информации краевой прокуратуры, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.В ночь 15 апреля в селе Бызово Горноуральского округа Свердловской области произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. В результате ЧП погибли пятеро детей – девочка 2013 года рождения и мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Двое взрослых и двое детей были госпитализированы. Всего в семье было семеро детей.12 марта в Анапе (Краснодарский край) в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице рано утром начался пожар. Возгорание произошло на мансардном этаже. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 300 человек. В результате ЧП выгорел мансардный этаж, повреждены 24 квартиры. 19 февраля в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщина. Эвакуированы 13 человек. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов. 9 февраля в Сыктывкаре при пожаре в частном доме погибли пять человек. 6 февраля в поселке Мосрентген в новой Москве в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, из них двое детей, 12 были госпитализированы. 13 января в Хабаровске пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей. 12 января в Екатеринбурге в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Рассветной погибли восемь человек, в том числе ребенок. 2020 17 ноября в городе Уяр Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли пять детей и один взрослый. Погибшие отравились продуктами горения. 6 ноября в городе Ельне Смоленской области пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме на улице Большая Калужская, 25, погибли пять детей и двое взрослых. 5 ноября в городе Каргат Новосибирской области при пожаре в частном доме на улице Комсомольской погибли пять человек – хозяин дома и еще один мужчина, а также трое несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 годов рождения. 24 октября в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей. 30 июня в городе Зея Амурской области на улице Белоусова загорелся двухквартирный жилой дом погибло пять человек – трое мужчин и две женщины, один человек пострадал. В ночь на 6 июня в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области в результате пожара в частном деревянном доме погибли пять человек, в том числе четверо детей, один человек был госпитализирован. 5 мая в деревне Дурниха городского округа Раменское Московской области произошло возгорание на территории частного дома, погибли шесть человек. В ночь на 29 апреля произошел пожар в доме по улице Малая Водяная в городе Выборге Ленинградской области, погибли двое взрослых и шесть детей. 13 апреля на юго-западе Москвы загорелся восьмиэтажный жилой дом. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В ходе тушения пожара удалось спасти четыре человека, из дома эвакуировали более ста жильцов. К тушению огня были привлечены 29 боевых расчетов, всего – около 90 человек. 26 марта поздно вечером в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге произошел пожар. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек. В ночь на 25 марта в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области разгорелся пожар. На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. После тушения огня были обнаружены семеро погибших – трое детей и четверо взрослых. 16 марта при пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Усть-Уда Иркутской области погибли семь человек, четверо из них – дети. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
internet-group@rian.ru
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россия, пожары, справки

Крупные пожары в жилых домах в России в 2020-2021 годах

10:37 07.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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2021

7 июля в городе Починок Смоленской области произошел пожар в частном доме площадью 80 квадратных метров. Погибли шесть человек, в том числе пять детей.
7 июня в поселке Юго-Камский в Пермском крае произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины – 1953 года рождения и троих детей - девочки 2014 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 годов рождения.
Ночью 20 мая в деревне Усть-Турка в Кунгурском районе Пермского края произошел пожар в частном одноэтажном доме. Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела пяти человек: женщины 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения.
19 мая в Иркутской области произошел крупный пожар. Сгорели 28 домов – девять жилых и 19 нежилых. Общая площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров. В тушении открытого огня принимали участие 129 человек и 12 единиц техники. В населенном пункте был объявлен режим ЧС. 20 мая открытое горение было ликвидировано, без жилья остались 18 человек.
1 мая в Кудымкарском городском округе Пермского края в жилом доме на площади 120 квадратных метров произошел пожар. Погибли восемь человек, двое из которых – дети 2011 и 2016 годов рождения. По предварительной информации краевой прокуратуры, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.
В ночь 15 апреля в селе Бызово Горноуральского округа Свердловской области произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. В результате ЧП погибли пятеро детей – девочка 2013 года рождения и мальчики 2014, 2016, 2019 и 2021 годов рождения. Двое взрослых и двое детей были госпитализированы. Всего в семье было семеро детей.
12 марта в Анапе (Краснодарский край) в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице рано утром начался пожар. Возгорание произошло на мансардном этаже. Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 300 человек. В результате ЧП выгорел мансардный этаж, повреждены 24 квартиры.
19 февраля в Кирове в результате пожара в деревянном четырехквартирном жилом доме погибли пять человек – четверо детей и женщина. Эвакуированы 13 человек. Для тушения пожара были привлечены восемь пожарных расчетов.
9 февраля в Сыктывкаре при пожаре в частном доме погибли пять человек.
6 февраля в поселке Мосрентген в новой Москве в результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме погибли три человека, из них двое детей, 12 были госпитализированы.
13 января в Хабаровске пожар на втором этаже девятиэтажного жилого дома унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.
12 января в Екатеринбурге в результате пожара в многоквартирном девятиэтажном доме на улице Рассветной погибли восемь человек, в том числе ребенок.

2020

17 ноября в городе Уяр Красноярского края при пожаре в жилом доме погибли пять детей и один взрослый. Погибшие отравились продуктами горения.
6 ноября в городе Ельне Смоленской области пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме на улице Большая Калужская, 25, погибли пять детей и двое взрослых.
5 ноября в городе Каргат Новосибирской области при пожаре в частном доме на улице Комсомольской погибли пять человек – хозяин дома и еще один мужчина, а также трое несовершеннолетних детей, 2008, 2016 и 2018 годов рождения.
24 октября в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей.
30 июня в городе Зея Амурской области на улице Белоусова загорелся двухквартирный жилой дом погибло пять человек – трое мужчин и две женщины, один человек пострадал.
В ночь на 6 июня в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области в результате пожара в частном деревянном доме погибли пять человек, в том числе четверо детей, один человек был госпитализирован.
5 мая в деревне Дурниха городского округа Раменское Московской области произошло возгорание на территории частного дома, погибли шесть человек.
В ночь на 29 апреля произошел пожар в доме по улице Малая Водяная в городе Выборге Ленинградской области, погибли двое взрослых и шесть детей.
13 апреля на юго-западе Москвы загорелся восьмиэтажный жилой дом. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В ходе тушения пожара удалось спасти четыре человека, из дома эвакуировали более ста жильцов. К тушению огня были привлечены 29 боевых расчетов, всего – около 90 человек.
26 марта поздно вечером в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге произошел пожар. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате происшествия погибли семь человек.
В ночь на 25 марта в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области разгорелся пожар. На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома. После тушения огня были обнаружены семеро погибших – трое детей и четверо взрослых.
16 марта при пожаре в двухквартирном жилом доме в поселке Усть-Уда Иркутской области погибли семь человек, четверо из них – дети.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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