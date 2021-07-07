https://ria.ru/20210707/pogoda-1740239965.html

Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов

Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов - РИА Новости, 07.07.2021

Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов

В столичном главке МЧС предупредили о сильной жаре с температурой воздуха до 30 градусов в Москве в среду, соответствующее сообщение опубликовано на сайте... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:35

2021-07-07T12:35

2021-07-07T12:35

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В столичном главке МЧС предупредили о сильной жаре с температурой воздуха до 30 градусов в Москве в среду, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 7 июля в ближайший час до 20.00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°С", - говорится в сообщении.Столичный главк МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания. В случае происшествий следует звонить по телефону 101.

https://ria.ru/20210707/pogoda-1740230093.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество