https://ria.ru/20210707/pogoda-1740239965.html
Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов
Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов - РИА Новости, 07.07.2021
Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов
В столичном главке МЧС предупредили о сильной жаре с температурой воздуха до 30 градусов в Москве в среду, соответствующее сообщение опубликовано на сайте... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:35
2021-07-07T12:35
2021-07-07T12:35
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В столичном главке МЧС предупредили о сильной жаре с температурой воздуха до 30 градусов в Москве в среду, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 7 июля в ближайший час до 20.00 в городе Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°С", - говорится в сообщении.Столичный главк МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания. В случае происшествий следует звонить по телефону 101.
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РИА Новости
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
Москвичей предупредили о жаре до 30 градусов
МЧС предупреждает москвичей о жаре до 30 градусов в среду