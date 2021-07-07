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Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России
Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России - РИА Новости, 07.07.2021
Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России
Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России и ее подругу. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T02:31
2021-07-07T11:29
россия
нью-йорк (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России и ее подругу.Полиция ищет подозреваемого в преступлении, которое произошло 26 июня на Манхэттене.На записи видно, как мужчина нападает на двух женщин, толкает одну из них на строительные леса и валит на тротуар, пытаясь отнять сумочку. Телеканал CBS сообщил, что 31-летняя туристка получила серьезные порезы на затылке и была доставлена в больницу, ее 33-летняя подруга получила синяки от удара в лицо.Местная жительница Адриана Мариэлла рассказала CBS, что прогуливалась рядом с собакой и смогла прийти женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. Это могло спасти их, поскольку нападавший сначала убежал, а потом вернулся на место попытки ограбления."Затылок (туристки. — Прим. ред.) был полностью в крови, она была серьезно ранена", — рассказала Мариэлла.По ее словам, она сама могла подвергнуться нападению — подозреваемый миновал ее за полминуты до попытки ограбления.Несколько местных жителей сказали телеканалу, что напуганы происшествием и хотели бы реакции властей.
https://ria.ru/20210623/putin-1738301210.html
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россия, нью-йорк (город), в мире
Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России
02:31 07.07.2021 (обновлено: 11:29 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкДевушка в шляпе Статуи Свободы на фоне Нью-Йорка
Девушка в шляпе Статуи Свободы на фоне Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России и ее подругу

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России и ее подругу.
Полиция ищет подозреваемого в преступлении, которое произошло 26 июня на Манхэттене.
На записи видно, как мужчина нападает на двух женщин, толкает одну из них на строительные леса и валит на тротуар, пытаясь отнять сумочку. Телеканал CBS сообщил, что 31-летняя туристка получила серьезные порезы на затылке и была доставлена в больницу, ее 33-летняя подруга получила синяки от удара в лицо.
Местная жительница Адриана Мариэлла рассказала CBS, что прогуливалась рядом с собакой и смогла прийти женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. Это могло спасти их, поскольку нападавший сначала убежал, а потом вернулся на место попытки ограбления.
"Затылок (туристки. — Прим. ред.) был полностью в крови, она была серьезно ранена", — рассказала Мариэлла.
По ее словам, она сама могла подвергнуться нападению — подозреваемый миновал ее за полминуты до попытки ограбления.
Несколько местных жителей сказали телеканалу, что напуганы происшествием и хотели бы реакции властей.
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