https://ria.ru/20210707/napadenie-1740189231.html

Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России

Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России - РИА Новости, 07.07.2021

Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России

Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России и ее подругу. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T02:31

2021-07-07T02:31

2021-07-07T11:29

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка опубликовала видео нападения на туристку из России и ее подругу.Полиция ищет подозреваемого в преступлении, которое произошло 26 июня на Манхэттене.На записи видно, как мужчина нападает на двух женщин, толкает одну из них на строительные леса и валит на тротуар, пытаясь отнять сумочку. Телеканал CBS сообщил, что 31-летняя туристка получила серьезные порезы на затылке и была доставлена в больницу, ее 33-летняя подруга получила синяки от удара в лицо.Местная жительница Адриана Мариэлла рассказала CBS, что прогуливалась рядом с собакой и смогла прийти женщинам на помощь, впустив их в подъезд своего дома. Это могло спасти их, поскольку нападавший сначала убежал, а потом вернулся на место попытки ограбления."Затылок (туристки. — Прим. ред.) был полностью в крови, она была серьезно ранена", — рассказала Мариэлла.По ее словам, она сама могла подвергнуться нападению — подозреваемый миновал ее за полминуты до попытки ограбления.Несколько местных жителей сказали телеканалу, что напуганы происшествием и хотели бы реакции властей.

https://ria.ru/20210623/putin-1738301210.html

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россия, нью-йорк (город), в мире