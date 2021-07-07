В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков
В Хабаровске повара детского сада обвиняют в продаже наркотиков
ХАБАРОВСК, 7 июл — РИА Новости. Повар из детсада в Хабаровске занималась сбытом синтетических наркотиков, она делала закладки по городу, работодатель не знает о бизнесе своей подчиненной, она продолжает кормить детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.
"Повар детсада в Хабаровске с декабря 2020 года по апрель этого года занималась сбытом синтетических наркотиков. Обвиняемая 45-летняя женщина с 2016 года работала воспитателем в этом дошкольном учреждении, а в 2018 году переучилась на профессию повара. Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Работодателю не известно, чем она занималась", - сообщила собеседница агентства.
Как уточнила Исаева, с наркодилером обвиняемая познакомилась через соцсети. Он систематически поставлял ей "синтетику". Повар фасовала запрещенные препараты на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах Хабаровска. Задержали её 15 апреля в районе села Гаровка Хабаровского района, когда она забрала из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта.
Заместителем прокурора Хабаровского края Максимом Собчуком утверждено обвинительное заключение по делу. Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в особо крупном размере (часть 3 ст. 30 и часть 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.