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В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков
В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков - РИА Новости, 07.07.2021
В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков
Повар из детсада в Хабаровске занималась сбытом синтетических наркотиков, она делала закладки по городу, работодатель не знает о бизнесе своей подчиненной, она... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T04:35
2021-07-07T04:35
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 7 июл — РИА Новости. Повар из детсада в Хабаровске занималась сбытом синтетических наркотиков, она делала закладки по городу, работодатель не знает о бизнесе своей подчиненной, она продолжает кормить детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева."Повар детсада в Хабаровске с декабря 2020 года по апрель этого года занималась сбытом синтетических наркотиков. Обвиняемая 45-летняя женщина с 2016 года работала воспитателем в этом дошкольном учреждении, а в 2018 году переучилась на профессию повара. Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Работодателю не известно, чем она занималась", - сообщила собеседница агентства.Как уточнила Исаева, с наркодилером обвиняемая познакомилась через соцсети. Он систематически поставлял ей "синтетику". Повар фасовала запрещенные препараты на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах Хабаровска. Задержали её 15 апреля в районе села Гаровка Хабаровского района, когда она забрала из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта.Заместителем прокурора Хабаровского края Максимом Собчуком утверждено обвинительное заключение по делу. Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в особо крупном размере (часть 3 ст. 30 и часть 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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хабаровск, происшествия
В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков
04:35 07.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

В Хабаровске повара детского сада обвиняют в продаже наркотиков

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 июл — РИА Новости. Повар из детсада в Хабаровске занималась сбытом синтетических наркотиков, она делала закладки по городу, работодатель не знает о бизнесе своей подчиненной, она продолжает кормить детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.
"Повар детсада в Хабаровске с декабря 2020 года по апрель этого года занималась сбытом синтетических наркотиков. Обвиняемая 45-летняя женщина с 2016 года работала воспитателем в этом дошкольном учреждении, а в 2018 году переучилась на профессию повара. Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Работодателю не известно, чем она занималась", - сообщила собеседница агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 12:56
В Тюменской области задержали двух наркокурьеров с большой партией товара
Как уточнила Исаева, с наркодилером обвиняемая познакомилась через соцсети. Он систематически поставлял ей "синтетику". Повар фасовала запрещенные препараты на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах Хабаровска. Задержали её 15 апреля в районе села Гаровка Хабаровского района, когда она забрала из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта.
Заместителем прокурора Хабаровского края Максимом Собчуком утверждено обвинительное заключение по делу. Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в особо крупном размере (часть 3 ст. 30 и часть 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
 
ХабаровскПроисшествия
 
 
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