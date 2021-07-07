https://ria.ru/20210707/nakrkotiki-1740192426.html

В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков

В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков - РИА Новости, 07.07.2021

В Хабаровске повара из детсада обвиняют в продаже наркотиков

Повар из детсада в Хабаровске занималась сбытом синтетических наркотиков, она делала закладки по городу, работодатель не знает о бизнесе своей подчиненной, она... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T04:35

2021-07-07T04:35

2021-07-07T04:35

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc4bcb9142edfb305efad52b1f0020f.jpg

ХАБАРОВСК, 7 июл — РИА Новости. Повар из детсада в Хабаровске занималась сбытом синтетических наркотиков, она делала закладки по городу, работодатель не знает о бизнесе своей подчиненной, она продолжает кормить детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева."Повар детсада в Хабаровске с декабря 2020 года по апрель этого года занималась сбытом синтетических наркотиков. Обвиняемая 45-летняя женщина с 2016 года работала воспитателем в этом дошкольном учреждении, а в 2018 году переучилась на профессию повара. Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Работодателю не известно, чем она занималась", - сообщила собеседница агентства.Как уточнила Исаева, с наркодилером обвиняемая познакомилась через соцсети. Он систематически поставлял ей "синтетику". Повар фасовала запрещенные препараты на мелкие партии и оборудовала тайники в разных районах Хабаровска. Задержали её 15 апреля в районе села Гаровка Хабаровского района, когда она забрала из тайника очередную партию наркотиков для дальнейшего сбыта.Заместителем прокурора Хабаровского края Максимом Собчуком утверждено обвинительное заключение по делу. Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в особо крупном размере (часть 3 ст. 30 и часть 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210702/tyumen-1739573425.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия