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"Гимн безвкусицы": в Сети раскритиковали Лену Ленину за образ в Каннах
"Гимн безвкусицы": в Сети раскритиковали Лену Ленину за образ в Каннах - РИА Новости, 07.07.2021
"Гимн безвкусицы": в Сети раскритиковали Лену Ленину за образ в Каннах
Писательницу, бизнесвумен и светскую львицу Лену Ленину раскритиковали пользователи за эпатажный образ, в котором она появилась на открытии 74-го Каннского... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:04
2021-07-07T19:04
2021-07-07T19:04
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Писательницу, бизнесвумен и светскую львицу Лену Ленину раскритиковали пользователи за эпатажный образ, в котором она появилась на открытии 74-го Каннского кинофестиваля как гостья. Ленина, которая не первый раз шокирует публику на одном из самых громких событий в мире кинематографа, выделилась и в этом году. Предпринимательница вышла на красную дорожку в длинном серебристом платье, дополненном полупрозрачной накидкой — ее верх имитировал какой-то космический цветок. В таком виде Лена Ленина напоминала то ли Снежную королеву из одноименного мультфильма 1957 года студии "Союзмультфильм", то ли персонажа из "Голодных игр". Но больше всего публику поразила прическа россиянки. Парикмахер превратил волосы светской львицы в золотистые языки пламени, которые торчали в разные стороны. Несмотря на старания Лениной, многие пользователи не оценили этот футуристический ансамбль.
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стиль жизни, новости культуры, каннский кинофестиваль, канны
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Писательницу, бизнесвумен и светскую львицу Лену Ленину раскритиковали пользователи за эпатажный образ, в котором она появилась на открытии 74-го Каннского кинофестиваля как гостья.
Ленина, которая не первый раз шокирует публику на одном из самых громких событий в мире кинематографа, выделилась и в этом году.
Предпринимательница вышла на красную дорожку в длинном серебристом платье, дополненном полупрозрачной накидкой — ее верх имитировал какой-то космический цветок. В таком виде Лена Ленина напоминала то ли Снежную королеву из одноименного мультфильма 1957 года студии "Союзмультфильм", то ли персонажа из "Голодных игр".
Но больше всего публику поразила прическа россиянки. Парикмахер превратил волосы светской львицы в золотистые языки пламени, которые торчали в разные стороны.
Несмотря на старания Лениной, многие пользователи не оценили этот футуристический ансамбль.
"Гимн безвкусицы", "Позор и стыд", "Страшно", "Наряд ужасный и со всех сторон помятый. Как вы могли выйти в таком вообще не понимаю", — высказались подписчики в комментариях на странице Лены Лениной в Instagram.