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Врач-инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом на сентябрь
Врач-инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом на сентябрь - РИА Новости, 07.07.2021
Врач-инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом на сентябрь
Ситуация с коронавирусом в РФ как минимум не ухудшится, если текущие темпы вакцинации сохранятся или будут нарастать, заявил профессор, доктор медицинских наук, РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:59
2021-07-07T18:59
2021-07-07T18:59
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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россия
николай малышев
коронавирусы
здоровье - общество
вакцинация
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ как минимум не ухудшится, если текущие темпы вакцинации сохранятся или будут нарастать, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Если тот уровень вакцинации, который в настоящее время отмечаем, будет сохраняться, а еще лучше - увеличиваться, то вполне возможно, что к сентябрю месяцу мы подойдем к показателям, которые, по крайней мере, не хуже, чем сейчас", - сказал Малышев на пресс-конференции посвященной эпидемиологической ситуации в России.При этом о долгосрочных прогнозах специалист говорить отказался.
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-07-07T18:59
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Врач-инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом на сентябрь
Врач-инфекционист Малышев: при нынешних темпах вакцинации ситуация с COVID-19 не ухудшится