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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210707/kitay-1740261434.html
Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы
Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы - РИА Новости, 07.07.2021
Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы
Китай планирует в 2021-2022 учебном году направить 21036 учителей в начальные и средние школы, расположенные в отдаленных районах страны, сообщило министерство... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:11
2021-07-07T14:23
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 7 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует в 2021-2022 учебном году направить 21036 учителей в начальные и средние школы, расположенные в отдаленных районах страны, сообщило министерство образования КНР.В рамках программы по всему Китаю будут отобраны 20041 и 995 преподавателей для обязательного и факультативного образования, соответственно.Ожидается, что этот шаг поможет повысить уровень образования в регионах, выведенных из состояния нищеты, особенно в тех, которые прежде были крайне бедными.Отобранным педагогам будут предоставляться субсидии.
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китай

Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы

14:11 07.07.2021 (обновлено: 14:23 07.07.2021)
 
© AFP 2021 / Nicolas AsfouriУченик с учебником во время урока в деревне Саньцзяцзы, Китай
Ученик с учебником во время урока в деревне Саньцзяцзы, Китай - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AFP 2021 / Nicolas Asfouri
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МОСКВА, 7 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует в 2021-2022 учебном году направить 21036 учителей в начальные и средние школы, расположенные в отдаленных районах страны, сообщило министерство образования КНР.
В рамках программы по всему Китаю будут отобраны 20041 и 995 преподавателей для обязательного и факультативного образования, соответственно.
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30 июня, 16:54Россия-Китай: Главное
Всемирный банк: темпы роста экономики Китая в 2021 году составят 8,5%
Ожидается, что этот шаг поможет повысить уровень образования в регионах, выведенных из состояния нищеты, особенно в тех, которые прежде были крайне бедными.
Отобранным педагогам будут предоставляться субсидии.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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