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Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы
Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы - РИА Новости, 07.07.2021
Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы
Китай планирует в 2021-2022 учебном году направить 21036 учителей в начальные и средние школы, расположенные в отдаленных районах страны, сообщило министерство... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:11
2021-07-07T14:11
2021-07-07T14:23
россия-китай: главное
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МОСКВА, 7 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует в 2021-2022 учебном году направить 21036 учителей в начальные и средние школы, расположенные в отдаленных районах страны, сообщило министерство образования КНР.В рамках программы по всему Китаю будут отобраны 20041 и 995 преподавателей для обязательного и факультативного образования, соответственно.Ожидается, что этот шаг поможет повысить уровень образования в регионах, выведенных из состояния нищеты, особенно в тех, которые прежде были крайне бедными.Отобранным педагогам будут предоставляться субсидии.
https://ria.ru/20210630/ekonomika-1739268618.html
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