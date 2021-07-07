https://ria.ru/20210707/kitay-1740261434.html

Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы

Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы - РИА Новости, 07.07.2021

Китай направит более 21 тысячи учителей в отдаленные районы

Китай планирует в 2021-2022 учебном году направить 21036 учителей в начальные и средние школы, расположенные в отдаленных районах страны, сообщило министерство... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:11

2021-07-07T14:11

2021-07-07T14:23

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 7 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай планирует в 2021-2022 учебном году направить 21036 учителей в начальные и средние школы, расположенные в отдаленных районах страны, сообщило министерство образования КНР.В рамках программы по всему Китаю будут отобраны 20041 и 995 преподавателей для обязательного и факультативного образования, соответственно.Ожидается, что этот шаг поможет повысить уровень образования в регионах, выведенных из состояния нищеты, особенно в тех, которые прежде были крайне бедными.Отобранным педагогам будут предоставляться субсидии.

https://ria.ru/20210630/ekonomika-1739268618.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай