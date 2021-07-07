https://ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740195716.html

Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ

Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ - РИА Новости, 07.07.2021

Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ

Проект новой стратегии кибербезопасности Японии впервые содержит указание на возможные "угрозы" со стороны Китая и России, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:24

2021-07-07T07:24

2021-07-07T07:24

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китай

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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Проект новой стратегии кибербезопасности Японии впервые содержит указание на возможные "угрозы" со стороны Китая и России, сообщил телеканал NHK."Растут и укрепляются кибервозможности Китая, России и Северной Кореи. Есть признаки осуществления кибератак с целью похищения информации. Необходимо повысить приоритетность области кибербезопасности с точки зрения обеспечения внешней политики и безопасности. Необходимо активно продвигать сотрудничество с США, Австралией, Индией, а также странами ASEAN", - приводит телеканал выдержки из проекта.Агентство Киодо также приводит фрагмент из проекта, в котором говорится, что "есть признаки того, что Китай проводит кибератаки с целью похищения информации предприятий, связанных с военными отраслями, и высокотехнологичных компаний, Россия – для достижения военных и политических целей".Проект был рассмотрен на заседании правительственного штаба по кибербезопасности."Необходимо укреплять меры в частных компаниях, а в случае кибератаки государство должно задействовать все возможности и средства от оперативных политических мер", - сказал на заседании генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.Планируется, что в сентябре план по кибербезопасности будет принят правительством.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.Китай также не раз отрицал все обвинения в кибератаках, заявляя о готовности укреплять диалог и сотрудничество со всеми сторонами для совместного реагирования на угрозы кибербезопасности.

https://ria.ru/20210522/khakery-1733470060.html

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россия, китай, япония, в мире