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Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ - РИА Новости, 07.07.2021
Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
Проект новой стратегии кибербезопасности Японии впервые содержит указание на возможные "угрозы" со стороны Китая и России, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:24
2021-07-07T07:24
россия
китай
япония
в мире
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ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Проект новой стратегии кибербезопасности Японии впервые содержит указание на возможные "угрозы" со стороны Китая и России, сообщил телеканал NHK."Растут и укрепляются кибервозможности Китая, России и Северной Кореи. Есть признаки осуществления кибератак с целью похищения информации. Необходимо повысить приоритетность области кибербезопасности с точки зрения обеспечения внешней политики и безопасности. Необходимо активно продвигать сотрудничество с США, Австралией, Индией, а также странами ASEAN", - приводит телеканал выдержки из проекта.Агентство Киодо также приводит фрагмент из проекта, в котором говорится, что "есть признаки того, что Китай проводит кибератаки с целью похищения информации предприятий, связанных с военными отраслями, и высокотехнологичных компаний, Россия – для достижения военных и политических целей".Проект был рассмотрен на заседании правительственного штаба по кибербезопасности."Необходимо укреплять меры в частных компаниях, а в случае кибератаки государство должно задействовать все возможности и средства от оперативных политических мер", - сказал на заседании генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.Планируется, что в сентябре план по кибербезопасности будет принят правительством.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.Китай также не раз отрицал все обвинения в кибератаках, заявляя о готовности укреплять диалог и сотрудничество со всеми сторонами для совместного реагирования на угрозы кибербезопасности.
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россия, китай, япония, в мире
Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:24 07.07.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato

Новая стратегия кибербезопасности Японии впервые укажет на возможные "угрозы" от Китая и России

Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 июл – РИА Новости. Проект новой стратегии кибербезопасности Японии впервые содержит указание на возможные "угрозы" со стороны Китая и России, сообщил телеканал NHK.
"Растут и укрепляются кибервозможности Китая, России и Северной Кореи. Есть признаки осуществления кибератак с целью похищения информации. Необходимо повысить приоритетность области кибербезопасности с точки зрения обеспечения внешней политики и безопасности. Необходимо активно продвигать сотрудничество с США, Австралией, Индией, а также странами ASEAN", - приводит телеканал выдержки из проекта.
Агентство Киодо также приводит фрагмент из проекта, в котором говорится, что "есть признаки того, что Китай проводит кибератаки с целью похищения информации предприятий, связанных с военными отраслями, и высокотехнологичных компаний, Россия – для достижения военных и политических целей".
Проект был рассмотрен на заседании правительственного штаба по кибербезопасности.
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"Необходимо укреплять меры в частных компаниях, а в случае кибератаки государство должно задействовать все возможности и средства от оперативных политических мер", - сказал на заседании генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
Планируется, что в сентябре план по кибербезопасности будет принят правительством.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Китай также не раз отрицал все обвинения в кибератаках, заявляя о готовности укреплять диалог и сотрудничество со всеми сторонами для совместного реагирования на угрозы кибербезопасности.
 
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