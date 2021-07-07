Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740253806.html
МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26
МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26
Спасатели МЧС уже обследовали в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке чуть более 104 квадратных километров территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:34
2021-07-07T13:34
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740218286_3:0:1198:672_1920x0_80_0_0_398d9648b30090d87a4f551816cf0553.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС уже обследовали в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке чуть более 104 квадратных километров территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."С воздуха обследовано 100 квадратных километров. Наземной группировкой обследовано 4,2 квадратных километра на сопке на месте крушения", - сказал собеседник агентства.По его словам, кроме того, спасатели обследовали почти 17,5 километра прибрежной полосы в районе крушения воздушного судна.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kamchatka-1740234085.html
палана
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740218286_152:0:1048:672_1920x0_80_0_0_9d39a601560c3d8dae77343b865a7bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26
13:34 07.07.2021
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС уже обследовали в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке чуть более 104 квадратных километров территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"С воздуха обследовано 100 квадратных километров. Наземной группировкой обследовано 4,2 квадратных километра на сопке на месте крушения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, кроме того, спасатели обследовали почти 17,5 километра прибрежной полосы в районе крушения воздушного судна.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
12:01В России
На Камчатке нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
Лента новостейМолния