https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740253806.html

МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26

МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021

МЧС обследовало 104 квадратных километра в районе крушения Ан-26

Спасатели МЧС уже обследовали в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке чуть более 104 квадратных километров территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:34

2021-07-07T13:34

2021-07-07T13:34

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели МЧС уже обследовали в районе крушения самолета Ан-26 на Камчатке чуть более 104 квадратных километров территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."С воздуха обследовано 100 квадратных километров. Наземной группировкой обследовано 4,2 квадратных километра на сопке на месте крушения", - сказал собеседник агентства.По его словам, кроме того, спасатели обследовали почти 17,5 километра прибрежной полосы в районе крушения воздушного судна.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kamchatka-1740234085.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия