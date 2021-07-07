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Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн

Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн - РИА Новости, 07.07.2021

Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн

До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:00

2021-07-07T18:00

2021-07-07T18:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом сообщил телеканал "360".Доступность госуслуг в Московской области активно развивают с 2012 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.Самой популярной услугой среди жителей МО в 2021 году стало оформление социальных карт. Следующие места в рейтинге занимают запись детей в кружки и школу, прикрепление к поликлинике и запись на ЕГЭ. А в скором времени на сайте можно будет получить такие услуги, как оформление ежемесячного пособия детям-инвалидам, присвоение квалификационных категорий медикам, оказание срочной социальной помощи и многие другие.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)