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Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн
Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн - РИА Новости, 07.07.2021
Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн
До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:00
2021-07-07T18:00
2021-07-07T18:01
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом сообщил телеканал "360".Доступность госуслуг в Московской области активно развивают с 2012 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.Самой популярной услугой среди жителей МО в 2021 году стало оформление социальных карт. Следующие места в рейтинге занимают запись детей в кружки и школу, прикрепление к поликлинике и запись на ЕГЭ. А в скором времени на сайте можно будет получить такие услуги, как оформление ежемесячного пособия детям-инвалидам, присвоение квалификационных категорий медикам, оказание срочной социальной помощи и многие другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Доступность госуслуг в Московской области активно развивают с 2012 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.
"На подмосковном портале в электронном виде оказывают 205 государственных услуг, а в этом году запланировали оптимизацию и перевод в „цифру“ более 100", – пояснил Рымар.
Самой популярной услугой среди жителей МО в 2021 году стало оформление социальных карт. Следующие места в рейтинге занимают запись детей в кружки и школу, прикрепление к поликлинике и запись на ЕГЭ.
А в скором времени на сайте можно будет получить такие услуги, как оформление ежемесячного пособия детям-инвалидам, присвоение квалификационных категорий медикам, оказание срочной социальной помощи и многие другие.