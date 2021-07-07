Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210707/gosuslugi-1740317240.html
Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн
Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн - РИА Новости, 07.07.2021
Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн
До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:00
2021-07-07T18:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740316186_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_1f4ad5907a6f03bc3f731900e9f3b9f9.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом сообщил телеканал "360".Доступность госуслуг в Московской области активно развивают с 2012 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.Самой популярной услугой среди жителей МО в 2021 году стало оформление социальных карт. Следующие места в рейтинге занимают запись детей в кружки и школу, прикрепление к поликлинике и запись на ЕГЭ. А в скором времени на сайте можно будет получить такие услуги, как оформление ежемесячного пособия детям-инвалидам, присвоение квалификационных категорий медикам, оказание срочной социальной помощи и многие другие.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740316186_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_8cdee830826b00ca47bc575a5724b24a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Жители МО смогут оформить еще больше услуг в режиме онлайн

18:00 07.07.2021 (обновлено: 18:01 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняДевушка с ноутбуком сидит на траве
Девушка с ноутбуком сидит на траве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. До конца 2021 года более 100 услуг прибавятся к уже существующим на портале "Госуслуги" Подмосковья, заявил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Об этом сообщил телеканал "360".
Доступность госуслуг в Московской области активно развивают с 2012 года по поручению губернатора Андрея Воробьева.
"На подмосковном портале в электронном виде оказывают 205 государственных услуг, а в этом году запланировали оптимизацию и перевод в „цифру“ более 100", – пояснил Рымар.
Самой популярной услугой среди жителей МО в 2021 году стало оформление социальных карт. Следующие места в рейтинге занимают запись детей в кружки и школу, прикрепление к поликлинике и запись на ЕГЭ.
А в скором времени на сайте можно будет получить такие услуги, как оформление ежемесячного пособия детям-инвалидам, присвоение квалификационных категорий медикам, оказание срочной социальной помощи и многие другие.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния