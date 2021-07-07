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Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом
Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом - РИА Новости, 07.07.2021
Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом
Парламентская ассамблея ОБСЕ стала подобием майдана, там должны дать оценку "политическому хулиганству", иначе нужно ставить вопрос присутствия в организации... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:03
2021-07-07T12:12
россия
обсе
петр толстой
госдума рф
елена панина
в мире
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ стала подобием майдана, там должны дать оценку "политическому хулиганству", иначе нужно ставить вопрос присутствия в организации России, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина.Ранее Толстой покинул зал ПА ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи."Вместо уважаемой международной площадки мы видим подобие майдана, где верховодит агрессивная толпа, игнорирующая законы. Именно так выглядела ПА ОБСЕ, когда абсолютным меньшинством участников, в нарушение регламента, была принята антироссийская резолюция", - сказала Панина РИА Новости, комментируя уход главы делегации РФ из ассамблеи, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.Депутат отметила, что необходимо ставить вопрос оценки ассамблеей произошедшего."Если ПА ОБСЕ не даст надлежащую оценку этому наглому политическому хулиганству, то вопрос о целесообразности присутствия РФ на этой площадке обязательно встанет на повестку дня", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210707/obse-1740221924.html
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россия, обсе, петр толстой, госдума рф, елена панина, в мире
Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом
12:03 07.07.2021 (обновлено: 12:12 07.07.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко

Депутат Госдумы Елена Панина сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ стала подобием майдана, там должны дать оценку "политическому хулиганству", иначе нужно ставить вопрос присутствия в организации России, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина.
Ранее Толстой покинул зал ПА ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
11:04
Толстой не видит пользы для России от участия в ПА ОБСЕ
"Вместо уважаемой международной площадки мы видим подобие майдана, где верховодит агрессивная толпа, игнорирующая законы. Именно так выглядела ПА ОБСЕ, когда абсолютным меньшинством участников, в нарушение регламента, была принята антироссийская резолюция", - сказала Панина РИА Новости, комментируя уход главы делегации РФ из ассамблеи, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Депутат отметила, что необходимо ставить вопрос оценки ассамблеей произошедшего.
"Если ПА ОБСЕ не даст надлежащую оценку этому наглому политическому хулиганству, то вопрос о целесообразности присутствия РФ на этой площадке обязательно встанет на повестку дня", - констатировала Панина.
На открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
01:17
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
 
РоссияОБСЕПетр ТолстойГосдума РФЕлена ПанинаВ мире
 
 
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