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Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом
Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом - РИА Новости, 07.07.2021
Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом
Парламентская ассамблея ОБСЕ стала подобием майдана, там должны дать оценку "политическому хулиганству", иначе нужно ставить вопрос присутствия в организации... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:03
2021-07-07T12:03
2021-07-07T12:12
россия
обсе
петр толстой
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елена панина
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ стала подобием майдана, там должны дать оценку "политическому хулиганству", иначе нужно ставить вопрос присутствия в организации России, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина.Ранее Толстой покинул зал ПА ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи."Вместо уважаемой международной площадки мы видим подобие майдана, где верховодит агрессивная толпа, игнорирующая законы. Именно так выглядела ПА ОБСЕ, когда абсолютным меньшинством участников, в нарушение регламента, была принята антироссийская резолюция", - сказала Панина РИА Новости, комментируя уход главы делегации РФ из ассамблеи, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.Депутат отметила, что необходимо ставить вопрос оценки ассамблеей произошедшего."Если ПА ОБСЕ не даст надлежащую оценку этому наглому политическому хулиганству, то вопрос о целесообразности присутствия РФ на этой площадке обязательно встанет на повестку дня", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210707/obse-1740221924.html
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россия, обсе, петр толстой, госдума рф, елена панина, в мире
Депутат Госдумы сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом
12:03 07.07.2021 (обновлено: 12:12 07.07.2021)
Депутат Госдумы Елена Панина сравнила Парламентскую ассамблею ОБСЕ с Майданом