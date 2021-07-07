Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740322977.html
"Газпром" запустит сайт о социальной газификации
"Газпром" запустит сайт о социальной газификации - РИА Новости, 07.07.2021
"Газпром" запустит сайт о социальной газификации
"Газпром" в конце июля запустит сайт, посвященный социальной газификации в России, где можно будет подать заявку на догазификацию, сделать предварительные... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:23
2021-07-07T18:23
россия
газпром
александр новак
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736646380_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_cd09edb2cb3ee1265c34b158fb894105.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Газпром" в конце июля запустит сайт, посвященный социальной газификации в России, где можно будет подать заявку на догазификацию, сделать предварительные расчеты стоимости обустройства уже внутри участка и получить всю информацию о самом процессе, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак."Газпромом" будет запущен единый сайт в конце июля, посвящённый газификации, через который можно не только подать заявку, но и получить полную информацию о процессе газификации, скачать памятку для гражданина, сделать предварительный расчёт стоимости прокладки сети внутри участка и установки оборудования", - сказал Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Также заявку на догазификацию можно будет подать через портал госуслуг или МФЦ. "Важная задача в рамках проводимой работы по газификации - это упрощение и удобство подачи гражданами заявок, а также информирование граждан о социальной газификации", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, под программу бесплатной догазификации в России на данный момент попадает около 4 миллионов домовладений.Кроме этого, формируется интерактивная карта для информирования граждан о населенных пунктах, в границах которых есть газораспределительные сети, и о сроках подвода газопровода к границам домовладений граждан. Все регионы России подключены к этой работе, активно делятся между собой опытом, добавил Новак.Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские газопроводы).
https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740300525.html
https://ria.ru/20210707/gaz-1740195965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736646380_678:0:3171:1870_1920x0_80_0_0_99575dac8f6cfef2b305f3271e7ace5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, газпром, александр новак, владимир путин, общество
"Газпром" запустит сайт о социальной газификации
18:23 07.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в одном из СНТ в Тульской области
Газораспределительное устройство в одном из СНТ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

"Газпром" запускает сайт о социальной газификации в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Газпром" в конце июля запустит сайт, посвященный социальной газификации в России, где можно будет подать заявку на догазификацию, сделать предварительные расчеты стоимости обустройства уже внутри участка и получить всю информацию о самом процессе, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Газпромом" будет запущен единый сайт в конце июля, посвящённый газификации, через который можно не только подать заявку, но и получить полную информацию о процессе газификации, скачать памятку для гражданина, сделать предварительный расчёт стоимости прокладки сети внутри участка и установки оборудования", - сказал Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска. - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 17:02
Россиянам выделят поддержку на работы по газификации внутри участка
Также заявку на догазификацию можно будет подать через портал госуслуг или МФЦ. "Важная задача в рамках проводимой работы по газификации - это упрощение и удобство подачи гражданами заявок, а также информирование граждан о социальной газификации", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, под программу бесплатной догазификации в России на данный момент попадает около 4 миллионов домовладений.
Кроме этого, формируется интерактивная карта для информирования граждан о населенных пунктах, в границах которых есть газораспределительные сети, и о сроках подвода газопровода к границам домовладений граждан. Все регионы России подключены к этой работе, активно делятся между собой опытом, добавил Новак.
Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.
Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские газопроводы).
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 07:27
Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
 
РоссияГазпромАлександр НовакВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния