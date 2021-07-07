https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740322977.html

"Газпром" запустит сайт о социальной газификации

"Газпром" запустит сайт о социальной газификации - РИА Новости, 07.07.2021

"Газпром" запустит сайт о социальной газификации

"Газпром" в конце июля запустит сайт, посвященный социальной газификации в России, где можно будет подать заявку на догазификацию, сделать предварительные... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:23

2021-07-07T18:23

2021-07-07T18:23

россия

газпром

александр новак

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Газпром" в конце июля запустит сайт, посвященный социальной газификации в России, где можно будет подать заявку на догазификацию, сделать предварительные расчеты стоимости обустройства уже внутри участка и получить всю информацию о самом процессе, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак."Газпромом" будет запущен единый сайт в конце июля, посвящённый газификации, через который можно не только подать заявку, но и получить полную информацию о процессе газификации, скачать памятку для гражданина, сделать предварительный расчёт стоимости прокладки сети внутри участка и установки оборудования", - сказал Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Также заявку на догазификацию можно будет подать через портал госуслуг или МФЦ. "Важная задача в рамках проводимой работы по газификации - это упрощение и удобство подачи гражданами заявок, а также информирование граждан о социальной газификации", - подчеркнул вице-премьер. По его словам, под программу бесплатной догазификации в России на данный момент попадает около 4 миллионов домовладений.Кроме этого, формируется интерактивная карта для информирования граждан о населенных пунктах, в границах которых есть газораспределительные сети, и о сроках подвода газопровода к границам домовладений граждан. Все регионы России подключены к этой работе, активно делятся между собой опытом, добавил Новак.Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса.Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрепоселковые или внутрегородские газопроводы).

https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740300525.html

https://ria.ru/20210707/gaz-1740195965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром, александр новак, владимир путин, общество