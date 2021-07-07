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Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию

Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию - РИА Новости, 07.07.2021

Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию

Авиакомпания Finnair в связи с принятой правительством Финляндии стратегией по открытию туризма с 12 июля перестанет требовать от клиентов предъявления... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:11

2021-07-07T13:11

2021-07-07T13:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — РИА Новости. Авиакомпания Finnair в связи с принятой правительством Финляндии стратегией по открытию туризма с 12 июля перестанет требовать от клиентов предъявления COVID-сертификатов перед посадкой на рейс в Финляндию, сообщает перевозчик.Новая модель въезда в Финляндию открывает страну для туристов: путешествующих из стран ЕС и Шенгенской зоны если они полностью вакцинированы, ранее были инфицированы COVID-19, родились в 2006 году и позже или прибывают из страны с низкой заболеваемостью коронавирусом.Компания уточняет, что в промежуточный период с 12 по 25 июля Finnair будет проверять, соответствуют ли клиенты, направляющиеся в Финляндию, требованиям въезда, когда они вылетают из стран, которые не входят в группу нормализованного приграничного движения, поскольку внутренний пограничный контроль сохраняется и передвижение разрешено не из всех стран.В текущем летнем сезоне Finnair выполняет рейсы примерно в 60 пунктов назначения.

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2021

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