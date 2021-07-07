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Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию
Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию - РИА Новости, 07.07.2021
Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию
Авиакомпания Finnair в связи с принятой правительством Финляндии стратегией по открытию туризма с 12 июля перестанет требовать от клиентов предъявления... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:11
2021-07-07T13:11
2021-07-07T13:11
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — РИА Новости. Авиакомпания Finnair в связи с принятой правительством Финляндии стратегией по открытию туризма с 12 июля перестанет требовать от клиентов предъявления COVID-сертификатов перед посадкой на рейс в Финляндию, сообщает перевозчик.Новая модель въезда в Финляндию открывает страну для туристов: путешествующих из стран ЕС и Шенгенской зоны если они полностью вакцинированы, ранее были инфицированы COVID-19, родились в 2006 году и позже или прибывают из страны с низкой заболеваемостью коронавирусом.Компания уточняет, что в промежуточный период с 12 по 25 июля Finnair будет проверять, соответствуют ли клиенты, направляющиеся в Финляндию, требованиям въезда, когда они вылетают из стран, которые не входят в группу нормализованного приграничного движения, поскольку внутренний пограничный контроль сохраняется и передвижение разрешено не из всех стран.В текущем летнем сезоне Finnair выполняет рейсы примерно в 60 пунктов назначения.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, финляндия, хельсинки, finnair, в мире
Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию
Авиакомпания Finnair перестанет проверять COVID-сертификаты на рейсах в Финляндию
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл — РИА Новости.
Авиакомпания Finnair
в связи с принятой правительством Финляндии
стратегией по открытию туризма с 12 июля перестанет требовать от клиентов предъявления COVID-сертификатов перед посадкой на рейс в Финляндию, сообщает перевозчик.
Новая модель въезда в Финляндию открывает страну для туристов: путешествующих из стран ЕС и Шенгенской зоны если они полностью вакцинированы, ранее были инфицированы COVID-19, родились в 2006 году и позже или прибывают из страны с низкой заболеваемостью коронавирусом.
"Согласно новому законодательству, требования для въезда проверяются по прибытии, поэтому нашим клиентам не нужно предъявлять свои сертификаты агенту обслуживания клиентов Finnair при регистрации, если их пунктом назначения является Финляндия. Мы продолжаем проверять документы у тех, кто пересаживается на международный рейс в Хельсинки
в соответствии с требованиями властей (конечного пункта)", - отметил главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт.
Компания уточняет, что в промежуточный период с 12 по 25 июля Finnair будет проверять, соответствуют ли клиенты, направляющиеся в Финляндию, требованиям въезда, когда они вылетают из стран, которые не входят в группу нормализованного приграничного движения, поскольку внутренний пограничный контроль сохраняется и передвижение разрешено не из всех стран.
В текущем летнем сезоне Finnair выполняет рейсы примерно в 60 пунктов назначения.