https://ria.ru/20210707/fettahoglu-1740322054.html

Звезда "Великолепного века" похвасталась стильным пляжным образом

Звезда "Великолепного века" похвасталась стильным пляжным образом - РИА Новости, 07.07.2021

Звезда "Великолепного века" похвасталась стильным пляжным образом

Актриса Нур Феттахоглу, известная зрителям по роли Махидевран в историческом сериале "Великолепный век", разместила в сторис Instagram видео, на котором... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T23:17

2021-07-07T23:17

2021-07-07T23:18

нур феттахоглу

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

шоубиз

стиль жизни

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740327990_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_e179e3c125ca0b3c6dbbd6af19e2e32f.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Актриса Нур Феттахоглу, известная зрителям по роли Махидевран в историческом сериале "Великолепный век", разместила в сторис Instagram видео, на котором позирует в стильном пляжном образе.В ролике Феттахоглу стоит напротив зеркала в монокини темно-синего цвета и набедренной повязке в цветочный принт. Ей актриса радостно размахивает, демонстрируя стройные ноги. Как отметили поклонники и ряд СМИ, в таком виде героиня Нур Феттахоглу точно завоевала бы сердце султана Сулеймана и обошла коварную Хюррем. Актриса и раньше радовала поклонников эффектными снимками в элегантных нарядах. В комментариях пользователи постоянно восхищаются подтянутой фигурой знаменитости и не перестают удивляться, что так хорошо можно выглядеть в 40 лет.

https://ria.ru/20210418/uzerli-1728721566.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нур феттахоглу, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, стиль жизни, новости культуры