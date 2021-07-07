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Звезда "Великолепного века" похвасталась стильным пляжным образом
Звезда "Великолепного века" похвасталась стильным пляжным образом - РИА Новости, 07.07.2021
Звезда "Великолепного века" похвасталась стильным пляжным образом
Актриса Нур Феттахоглу, известная зрителям по роли Махидевран в историческом сериале "Великолепный век", разместила в сторис Instagram видео, на котором... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T23:17
2021-07-07T23:17
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Актриса Нур Феттахоглу, известная зрителям по роли Махидевран в историческом сериале "Великолепный век", разместила в сторис Instagram видео, на котором позирует в стильном пляжном образе.В ролике Феттахоглу стоит напротив зеркала в монокини темно-синего цвета и набедренной повязке в цветочный принт. Ей актриса радостно размахивает, демонстрируя стройные ноги. Как отметили поклонники и ряд СМИ, в таком виде героиня Нур Феттахоглу точно завоевала бы сердце султана Сулеймана и обошла коварную Хюррем. Актриса и раньше радовала поклонников эффектными снимками в элегантных нарядах. В комментариях пользователи постоянно восхищаются подтянутой фигурой знаменитости и не перестают удивляться, что так хорошо можно выглядеть в 40 лет.
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нур феттахоглу, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Актриса Нур Феттахоглу, известная зрителям по роли Махидевран в историческом сериале "Великолепный век", разместила в сторис Instagram видео, на котором позирует в стильном пляжном образе.
"Спасибо тому, кто прислал мне этот новый купальник, потому что мой любимый развалился", — подписала публикацию актриса.
В ролике Феттахоглу стоит напротив зеркала в монокини темно-синего цвета и набедренной повязке в цветочный принт. Ей актриса радостно размахивает, демонстрируя стройные ноги.
Как отметили поклонники и ряд СМИ, в таком виде героиня Нур Феттахоглу точно завоевала бы сердце султана Сулеймана и обошла коварную Хюррем.
Актриса и раньше радовала поклонников эффектными снимками в элегантных нарядах. В комментариях пользователи постоянно восхищаются подтянутой фигурой знаменитости и не перестают удивляться, что так хорошо можно выглядеть в 40 лет.