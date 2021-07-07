В ДНР считают, что Киев готовится отгородиться от Донбасса
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
В ДНР считают, что Киев готовится реализовать идею отгородиться от Донбасса
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киев готовится к реализации идеи отгородиться от Донбасса.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Следующая встреча запланирована на 21 июля.
"Предполагаем, что Украина готовится к реализации заявленного президентом Зеленским сценария отгородиться от Донбасса: не зря в последнее время мы слышим громкие и откровенно агрессивные высказывания от украинского руководства и про стену, и про "Донбасс как раковую опухоль", и про сравнение республик с гетто и концентрационными лагерями", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, опровергать это предположение Киев не собирается. На заседании контактной группы представитель украинской делегации на этот вопрос не ответил.
"Как бы там ни было, мы готовы к любому развитию событий. А вот Киеву категорически рекомендуем не забывать, что у украинского государства есть ряд обязательств перед населением республик в рамках минских соглашений, и что просто "оставить их, отгородившись стеной", ему не удастся", - отметила Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум.