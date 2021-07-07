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В ДНР считают, что Киев готовится отгородиться от Донбасса

В ДНР считают, что Киев готовится отгородиться от Донбасса - РИА Новости, 07.07.2021

В ДНР считают, что Киев готовится отгородиться от Донбасса

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киев готовится к реализации идеи отгородиться от... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:54

2021-07-07T19:54

2021-07-07T19:54

ситуация в днр и лнр

наталья никонорова

мид днр

донецкая народная республика

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киев готовится к реализации идеи отгородиться от Донбасса.Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Следующая встреча запланирована на 21 июля.По ее словам, опровергать это предположение Киев не собирается. На заседании контактной группы представитель украинской делегации на этот вопрос не ответил."Как бы там ни было, мы готовы к любому развитию событий. А вот Киеву категорически рекомендуем не забывать, что у украинского государства есть ряд обязательств перед населением республик в рамках минских соглашений, и что просто "оставить их, отгородившись стеной", ему не удастся", - отметила Никонорова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум.

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, владимир зеленский, киев, украина, в мире