https://ria.ru/20210707/dispanserizatsiya-1740346898.html

В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию

В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 07.07.2021

В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию

Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T21:27

2021-07-07T21:27

2021-07-07T22:02

распространение коронавируса

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства."Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации... Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738259911.html

россия

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2021

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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество