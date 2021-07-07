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В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию
В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию - РИА Новости, 07.07.2021
В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию
Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T21:27
2021-07-07T22:02
распространение коронавируса
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства."Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации... Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", - говорится в сообщении.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию
21:27 07.07.2021 (обновлено: 22:02 07.07.2021)
 
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Регистратура в поликлинике - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Минздрав России утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, приоритет получат перенесшие COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации... Приоритет для направления на углубленную диспансеризацию будут иметь граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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