Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/argentina-1740232238.html
В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"
В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021
В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"
Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:54
2021-07-07T11:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
альберто фернандес
коронавирусы
здоровье - общество
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Сегодня (6 июля – ред.) мы закончили производство первых 153 441 доз второго компонента вакцины "Спутник V". Продолжаем работать!" - говорится в заявлении лаборатории в Twitter.Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина, владимир путин, в мире
В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"
11:54 07.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Аргентинская лаборатория произвела первую партию второго компонента вакцины "Спутник V"

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Сегодня (6 июля – ред.) мы закончили производство первых 153 441 доз второго компонента вакцины "Спутник V". Продолжаем работать!" - говорится в заявлении лаборатории в Twitter.
Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.
Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАльберто ФернандесКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАргентинаВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
15:28Савченко описала сценарии распада Украины
15:27Супруга президента Гаити скончалась в результате нападения
15:24Под Волгоградом девочка перевернулась на надувном круге и утонула в реке
Лента новостейМолния