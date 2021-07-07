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В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"

В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021

В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"

Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:54

2021-07-07T11:54

2021-07-07T11:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирусы

здоровье - общество

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Сегодня (6 июля – ред.) мы закончили производство первых 153 441 доз второго компонента вакцины "Спутник V". Продолжаем работать!" - говорится в заявлении лаборатории в Twitter.Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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