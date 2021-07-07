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В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"
В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V" - РИА Новости, 07.07.2021
В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"
Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:54
2021-07-07T11:54
2021-07-07T11:54
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond объявила, что произвела первую партию второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Сегодня (6 июля – ред.) мы закончили производство первых 153 441 доз второго компонента вакцины "Спутник V". Продолжаем работать!" - говорится в заявлении лаборатории в Twitter.Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес 4 июня в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.Активное вещество для производства было доставлено в Аргентину 8 июня.
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В Аргентине произвели первую партию второго компонента "Спутника V"
Аргентинская лаборатория произвела первую партию второго компонента вакцины "Спутник V"