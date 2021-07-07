https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html

Митрополит Тихон объяснил поведение антипрививочников

Митрополит Тихон объяснил поведение антипрививочников - РИА Новости, 07.07.2021

Митрополит Тихон объяснил поведение антипрививочников

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назвал "духовными наночипами" и "рукотворными бесами" слухи о "чипировании" путем ввода человеку вакцин от... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:56

2021-07-07T11:56

2021-07-07T11:56

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

московский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назвал "духовными наночипами" и "рукотворными бесами" слухи о "чипировании" путем ввода человеку вакцин от коронавируса.Подобные слухи, добавил архиерей, не нейтральны в отношении человеческих души и сознания. "Они-то уж действительно поражают и душу, и ум человека, и делают его действительно подобным зомби. Такой человек начинает агрессивно распространять вокруг себя эту информацию и почитает за долг свой - просто чесотка какая-то у него! - поделиться этой информацией с ближним, заразить его этим, если можно так сказать "духовным наночипом", - сказал митрополит Тихон, назвав их "рукотворными бесами".Люди, передающие подобную информацию, заключил он, обязаны отдавать себе отчет в своих действиях и осознавать огромную ответственность. "Они делают все, чтобы отвратить людей от реальной и безопасной защиты, от вакцинирования", - сказал митрополит Тихон.Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что те, чей отказ от вакцинации стал причиной смерти других людей от коронавируса, должны будут всю жизнь замаливать совершенный грех.

https://ria.ru/20210706/mitropolit-1740181770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата