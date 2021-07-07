https://ria.ru/20210707/afganistan-1740193802.html

Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану

Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану - РИА Новости, 07.07.2021

Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану

Администрация президента США Джо Байдена должна стремиться к конструктивному диалогу с Москвой и Пекином по Афганистану ради обеспечения стабильности в регионе, РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T06:09

2021-07-07T06:09

2021-07-07T06:09

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна стремиться к конструктивному диалогу с Москвой и Пекином по Афганистану ради обеспечения стабильности в регионе, считает бывший старший советник и. о. главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. Сейчас в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности."Окажет ли Вашингтон какую-либо значимую помощь, неизвестно, но Вашингтону следует сделать это, если возможно. Вашингтон скорее преуспеет в борьбе с преступностью в Афганистане, поддерживая других в регионе, если мы будем сотрудничать", - заявил Макгрегор РИА Новости.Он также отметил, что соседние с Афганистаном страны будут защищать свои интересы и не допустят распространения радикального исламизма из Афганистана. "Индия будет сотрудничать с Россией и Ираном... Китай попытается завершить проект транспортной инфраструктуры через Пакистан и часть Афганистана, если для китайцев будет обеспечена безопасность. Если нет, то Китай изберет другие маршруты", - считает военный.Россия будет сотрудничать с государствами Центральной Азии и Ираном, чтобы не допустить распространения влияния радикального движения "Талибан", а также в целях борьбы с наркотрафиком, сказал Макгрегор.

https://ria.ru/20210706/afganistan-1740180514.html

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россия, джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире