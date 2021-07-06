https://ria.ru/20210706/vertolety-1739998452.html

На крыльях ветра: как пожарные вертолеты обеспечивают безопасность Москвы

На крыльях ветра: как пожарные вертолеты обеспечивают безопасность Москвы - РИА Новости, 06.07.2021

На крыльях ветра: как пожарные вертолеты обеспечивают безопасность Москвы

Лето – один из самых активных периодов работы московских пожарных на вертолетах. В знойные дни вероятность возгорания на природных территориях и в городской... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:00

2021-07-06T09:00

2021-07-06T08:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

вертолеты

московский авиационный центр

москва

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Лето – один из самых активных периодов работы московских пожарных на вертолетах. В знойные дни вероятность возгорания на природных территориях и в городской застройке возрастает, а значит, и специалисты работают в усиленном режиме, регулярно отслеживая обстановку в мегаполисе с высоты птичьего полета. Корреспондент сайта "РИА Недвижимость" вылетел с экипажем Московского авиационного центра (МАЦ) на новом вертолете в рабочее патрулирование и узнал, что чаще всего становится причиной пожаров летом, и как с ними борются специалисты.Красный драконБорт Ка-32А11BC становится видно задолго до того, как шум от его лопастей наполняет разгоряченный воздух над вертолетной площадкой в Щапово. Массивный и ярко-красный, вертолет уверенно описывает широкий полукруг над местом посадки и начинает плавно снижаться. Водителям, стоящим в пробке на пролегающей рядом трассе, везет – от ударной волны горячего ветра, пыли и травы прямо в глаза их защищают надежно закрытые окна. Не выключая работающих лопастей, командир авиационной эскадрильи МАЦ Евгений Артюхин за стеклом кабины пилотирования подает знак – можно грузиться в кабину. От звука работающих моторов буквально закладывает уши. К счастью, гостям на борту выдают защитные наушники – в них нет гарнитуры для постоянной связи, как у членов экипажа, но они и ни к чему. Пилотов эскадрильи, как и водителей на земле, за штурвалом отвлекать нельзя.Спустя несколько минут после посадки вертолет снова поднимается в воздух, набирает высоту, и из окна открывается потрясающий вид на зеленые просторы новой Москвы, в которых то и дело мелькают водоемы, ухоженные частные дома и строительные площадки, на которых растут новостройки. Пока борт ловко лавирует в воздушных потоках, члены экипажа внимательно следят за происходящим внизу и на горизонте на случай обнаружения дыма. Такие облеты в пожароопасный период, который длится с мая по октябрь, специалисты МАЦ совершают раз в сутки, все остальное время борт находится на дежурстве и в любой момент может быть вызван на ликвидацию возгорания или разведку. В рамках подготовки к летнему сезону в Москве специалистами комплекса городского хозяйства столицы и городских экстренных служб был принят ряд мер для профилактики возгорания травы и природных пожаров. Специалисты расчистили лесопарковые и лесные зоны от сухостоя, подготовили места забора воды для авиационной техники, вертолетные площадки, оборудовали подъездные пути к водоемам. В населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, сделали противопожарную опашку. Ее общая протяженность составила около 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров.Для защиты от пожаров только в новой Москве работает 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники.По первому зовуМаршрут облета новой Москвы протяженностью около 230 километров заканчивается там же, где и начинался – на вертолетной площадке в Щапово, куда Ка32А11ВС приземляется примерно через 40 минут после взлета. Пилоты выключают лопасти, и в кабине становится непривычно тихо. Зато наконец-то можно снять наушники и спокойно поговорить с командиром эскадрильи. "Мы сейчас облетели маршрут по новой Москве, мониторили пожарную обстановку и пруды на предмет выявления большого скопления купающихся лиц, чтобы в случае необходимости оказать помощь", – рассказывает Артюхин, стоя в тени борта – в единственном месте на площадке, где можно укрыться от солнца. Параллельно члены экипажа просматривают, не видно ли где дыма – с воздуха он далеко и четко просматривается. Если зафиксировали дым, то летим сразу туда, снимаем координаты и принимаем решение: тушение на месте или вызов оперативных групп, добавляет он. На борту Ка32А11ВС предусмотрено специальное водосливное устройство: чтобы потушить огонь, вертолет с его помощью сначала забирает воду из ближайшего водоема, а затем сбрасывает ее на очаг возгорания. Хотя вертолет поступил на вооружение МАЦ относительно недавно, в конце прошлого года, "боевое крещение" борт и его оборудование уже прошли. В частности, рассказывает Артюхин, только в июне его привлекали на тушение в деревне Тучково под Кубинкой и к ликвидации пожара на Лужнецкой набережной в Москве, и это не считая рабочих облетов."Только с 1 мая мы провели порядка 300 облетов по мониторингу пожарной обстановки. В пожароопасный период и в периоды аномального зноя контроль, конечно, усиливается. Мы следим не только за ТиНАО, но и за всей Москвой, плюс регулярный мониторинг осуществляют коллеги на санитарных вертолетах. Они постоянно дежурят на площадках при больницах, при наблюдении дыма немедленно докладывают дежурным, и силы реагирования уже принимают решение, кого отправлять и как тушить", – объясняет Артюхин.Связь между пилотами работает и в обратную сторону: если во время дежурства экипаж Ка32А11ВС с воздуха замечает, что на водоеме в зоне их ответственности кому-то из отдыхающих нужна помощь, оперативному дежурному отправляется сигнал о необходимости вызвать санитарный борт. К счастью, делится опытом Артюхин, крупных природных пожаров на территории Москвы и новой Москвы этим летом еще не случалось, несмотря на высокую температуру. "Пока все зеленое, сухой травы нет – обстановка относительно спокойная. Впрочем, присутствует и человеческий фактор: летом большая часть возгораний происходит из-за тех же шашлыков и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. С другой стороны, и замыкание проводки нельзя спрогнозировать. В любом случае мы всегда готовы к оказанию помощи", – заключает командир эскадрильи.

https://realty.ria.ru/20181126/1533503532.html

https://realty.ria.ru/20190815/1557534396.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вертолеты, московский авиационный центр, москва