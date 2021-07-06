На крыльях ветра: как пожарные вертолеты обеспечивают безопасность Москвы
Лето – один из самых активных периодов работы московских пожарных на вертолетах. В знойные дни вероятность возгорания на природных территориях и в городской застройке возрастает, а значит, и специалисты работают в усиленном режиме, регулярно отслеживая обстановку в мегаполисе с высоты птичьего полета. Корреспондент сайта "РИА Недвижимость" вылетел с экипажем Московского авиационного центра (МАЦ) на новом вертолете в рабочее патрулирование и узнал, что чаще всего становится причиной пожаров летом, и как с ними борются специалисты.
Красный дракон
Борт Ка-32А11BC становится видно задолго до того, как шум от его лопастей наполняет разгоряченный воздух над вертолетной площадкой в Щапово. Массивный и ярко-красный, вертолет уверенно описывает широкий полукруг над местом посадки и начинает плавно снижаться. Водителям, стоящим в пробке на пролегающей рядом трассе, везет – от ударной волны горячего ветра, пыли и травы прямо в глаза их защищают надежно закрытые окна.
Не выключая работающих лопастей, командир авиационной эскадрильи МАЦ Евгений Артюхин за стеклом кабины пилотирования подает знак – можно грузиться в кабину. От звука работающих моторов буквально закладывает уши. К счастью, гостям на борту выдают защитные наушники – в них нет гарнитуры для постоянной связи, как у членов экипажа, но они и ни к чему. Пилотов эскадрильи, как и водителей на земле, за штурвалом отвлекать нельзя.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлены экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
Члены экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
Спустя несколько минут после посадки вертолет снова поднимается в воздух, набирает высоту, и из окна открывается потрясающий вид на зеленые просторы новой Москвы, в которых то и дело мелькают водоемы, ухоженные частные дома и строительные площадки, на которых растут новостройки. Пока борт ловко лавирует в воздушных потоках, члены экипажа внимательно следят за происходящим внизу и на горизонте на случай обнаружения дыма.
Такие облеты в пожароопасный период, который длится с мая по октябрь, специалисты МАЦ совершают раз в сутки, все остальное время борт находится на дежурстве и в любой момент может быть вызван на ликвидацию возгорания или разведку.
В рамках подготовки к летнему сезону в Москве специалистами комплекса городского хозяйства столицы и городских экстренных служб был принят ряд мер для профилактики возгорания травы и природных пожаров. Специалисты расчистили лесопарковые и лесные зоны от сухостоя, подготовили места забора воды для авиационной техники, вертолетные площадки, оборудовали подъездные пути к водоемам. В населенных пунктах, прилегающих к лесным массивам, сделали противопожарную опашку. Ее общая протяженность составила около 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров.
Для защиты от пожаров только в новой Москве работает 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники.
По первому зову
Маршрут облета новой Москвы протяженностью около 230 километров заканчивается там же, где и начинался – на вертолетной площадке в Щапово, куда Ка32А11ВС приземляется примерно через 40 минут после взлета. Пилоты выключают лопасти, и в кабине становится непривычно тихо. Зато наконец-то можно снять наушники и спокойно поговорить с командиром эскадрильи.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПилот пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) Артюхин Евгений Алексндрович после облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
Пилот пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) Артюхин Евгений Алексндрович после облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве
"Мы сейчас облетели маршрут по новой Москве, мониторили пожарную обстановку и пруды на предмет выявления большого скопления купающихся лиц, чтобы в случае необходимости оказать помощь", – рассказывает Артюхин, стоя в тени борта – в единственном месте на площадке, где можно укрыться от солнца. Параллельно члены экипажа просматривают, не видно ли где дыма – с воздуха он далеко и четко просматривается. Если зафиксировали дым, то летим сразу туда, снимаем координаты и принимаем решение: тушение на месте или вызов оперативных групп, добавляет он.
Вертолеты Московского авиационного центра ежедневно совершают облеты. При обнаружении очагов возгорания пилоты сразу передают информацию на пульт оперативных служб. Все вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара. В ТиНАО подготовлено 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров созданы отряды поливомоечной техники.
На борту Ка32А11ВС предусмотрено специальное водосливное устройство: чтобы потушить огонь, вертолет с его помощью сначала забирает воду из ближайшего водоема, а затем сбрасывает ее на очаг возгорания. Хотя вертолет поступил на вооружение МАЦ относительно недавно, в конце прошлого года, "боевое крещение" борт и его оборудование уже прошли. В частности, рассказывает Артюхин, только в июне его привлекали на тушение в деревне Тучково под Кубинкой и к ликвидации пожара на Лужнецкой набережной в Москве, и это не считая рабочих облетов.
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"Только с 1 мая мы провели порядка 300 облетов по мониторингу пожарной обстановки. В пожароопасный период и в периоды аномального зноя контроль, конечно, усиливается. Мы следим не только за ТиНАО, но и за всей Москвой, плюс регулярный мониторинг осуществляют коллеги на санитарных вертолетах. Они постоянно дежурят на площадках при больницах, при наблюдении дыма немедленно докладывают дежурным, и силы реагирования уже принимают решение, кого отправлять и как тушить", – объясняет Артюхин.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
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Член экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на дома в садовом товариществе из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
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Вид на дома в садовом товариществе из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на автомобили на дороге из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
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Вид на автомобили на дороге из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид на автомобиль на трассе из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
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Вид на автомобиль на трассе из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
1 из 4
Член экипажа пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
2 из 4
Вид на дома в садовом товариществе из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
3 из 4
Вид на автомобили на дороге из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
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Вид на автомобиль на трассе из иллюминатора пожарного вертолета Ка-32А11ВС Московского авиационного центра (МАЦ) во время облета территорий для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления возможных очагов пожара в Москве.
Связь между пилотами работает и в обратную сторону: если во время дежурства экипаж Ка32А11ВС с воздуха замечает, что на водоеме в зоне их ответственности кому-то из отдыхающих нужна помощь, оперативному дежурному отправляется сигнал о необходимости вызвать санитарный борт.
"Конечно, и на нашем вертолете можно транспортировать пострадавших, но, если на нем сесть на площадку при больнице, здание может пострадать – "дует" от вертолета слишком сильно плюс он очень тяжелый", – говорит командир эскадрильи МАЦ.
К счастью, делится опытом Артюхин, крупных природных пожаров на территории Москвы и новой Москвы этим летом еще не случалось, несмотря на высокую температуру.
"Пока все зеленое, сухой травы нет – обстановка относительно спокойная. Впрочем, присутствует и человеческий фактор: летом большая часть возгораний происходит из-за тех же шашлыков и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности. С другой стороны, и замыкание проводки нельзя спрогнозировать. В любом случае мы всегда готовы к оказанию помощи", – заключает командир эскадрильи.