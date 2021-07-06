https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740088762.html
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах - РИА Новости, 06.07.2021
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
Глава Омской области Александр Бурков оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4 в Омске, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:36
2021-07-06T13:36
2021-07-06T14:15
омская область
коронавирус в россии
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коронавирусы
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александр бурков
омская область
омск
общество
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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4 в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.Глава Омской области Александр Бурков 6 июля привился от коронавируса в городской поликлинике №4 Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", рассказали в правительстве Омской области. Прививочную кампанию в этой больнице начали со 2 февраля 2021 года, после получения первой партии вакцины. Прививочная кампания проводится по всем филиалам поликлиники, к ней прикреплены чуть более 39 тысяч человек. За это время привиты более 8 тысяч пациентов."Сейчас есть вакцина. И мы видим, что желание пройти вакцинацию у людей появилось, спрос на прививки пошёл колоссальный. Мы делаем всё возможное, чтобы вакцина у нас всегда была, работаем напрямую с производителем. Как в прошлые годы мы занимались в ручном режиме поставками лекарств, так сегодня - вручную поставками вакцины", - цитирует слова Александра Буркова пресс-служба правительства Омской области.По последним данным, в Омской области привиты более 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20210705/doplaty-1739971804.html
https://ria.ru/20210701/burkov-1739374696.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
13:36 06.07.2021 (обновлено: 14:15 06.07.2021)
Глава Омской области Александр Бурков проверил организацию вакцинации населения в больницах