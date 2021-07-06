https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740088762.html

Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах

Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах - РИА Новости, 06.07.2021

Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах

Глава Омской области Александр Бурков оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4 в Омске, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:36

2021-07-06T13:36

2021-07-06T14:15

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александр бурков

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омск

общество

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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4 в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.Глава Омской области Александр Бурков 6 июля привился от коронавируса в городской поликлинике №4 Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", рассказали в правительстве Омской области. Прививочную кампанию в этой больнице начали со 2 февраля 2021 года, после получения первой партии вакцины. Прививочная кампания проводится по всем филиалам поликлиники, к ней прикреплены чуть более 39 тысяч человек. За это время привиты более 8 тысяч пациентов."Сейчас есть вакцина. И мы видим, что желание пройти вакцинацию у людей появилось, спрос на прививки пошёл колоссальный. Мы делаем всё возможное, чтобы вакцина у нас всегда была, работаем напрямую с производителем. Как в прошлые годы мы занимались в ручном режиме поставками лекарств, так сегодня - вручную поставками вакцины", - цитирует слова Александра Буркова пресс-служба правительства Омской области.По последним данным, в Омской области привиты более 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20210705/doplaty-1739971804.html

https://ria.ru/20210701/burkov-1739374696.html

омская область

омск

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