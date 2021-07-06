Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740088762.html
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах - РИА Новости, 06.07.2021
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
Глава Омской области Александр Бурков оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4 в Омске, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:36
2021-07-06T14:15
омская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр бурков
омская область
омск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740096026_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_137e13c792e87e294534237f8fc02e9e.jpg
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4 в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.Глава Омской области Александр Бурков 6 июля привился от коронавируса в городской поликлинике №4 Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", рассказали в правительстве Омской области. Прививочную кампанию в этой больнице начали со 2 февраля 2021 года, после получения первой партии вакцины. Прививочная кампания проводится по всем филиалам поликлиники, к ней прикреплены чуть более 39 тысяч человек. За это время привиты более 8 тысяч пациентов."Сейчас есть вакцина. И мы видим, что желание пройти вакцинацию у людей появилось, спрос на прививки пошёл колоссальный. Мы делаем всё возможное, чтобы вакцина у нас всегда была, работаем напрямую с производителем. Как в прошлые годы мы занимались в ручном режиме поставками лекарств, так сегодня - вручную поставками вакцины", - цитирует слова Александра Буркова пресс-служба правительства Омской области.По последним данным, в Омской области привиты более 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20210705/doplaty-1739971804.html
https://ria.ru/20210701/burkov-1739374696.html
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740096026_31:0:920:667_1920x0_80_0_0_71fbae505f5a5c9239a392cd4a4e1b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск, общество
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
13:36 06.07.2021 (обновлено: 14:15 06.07.2021)
 
© Фото : пресс-службы правительства Омской областиОмский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах
Омский губернатор проверил организацию вакцинации населения в больницах - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : пресс-службы правительства Омской области

Глава Омской области Александр Бурков проверил организацию вакцинации населения в больницах

Читать ria.ru в
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков оценил организацию работы по вакцинации населения в городской поликлинике №4 в Омске, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Глава Омской области Александр Бурков 6 июля привился от коронавируса в городской поликлинике №4 Омска, он выбрал вакцину "Спутник V", рассказали в правительстве Омской области. Прививочную кампанию в этой больнице начали со 2 февраля 2021 года, после получения первой партии вакцины. Прививочная кампания проводится по всем филиалам поликлиники, к ней прикреплены чуть более 39 тысяч человек. За это время привиты более 8 тысяч пациентов.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время совещания - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 16:58Омская область
Глава Омской области поручил найти деньги на доплаты ветеранам труда
"Сейчас есть вакцина. И мы видим, что желание пройти вакцинацию у людей появилось, спрос на прививки пошёл колоссальный. Мы делаем всё возможное, чтобы вакцина у нас всегда была, работаем напрямую с производителем. Как в прошлые годы мы занимались в ручном режиме поставками лекарств, так сегодня - вручную поставками вакцины", - цитирует слова Александра Буркова пресс-служба правительства Омской области.
По последним данным, в Омской области привиты более 300 тысяч человек.
Глава Омской области Александр Бурков передал лесхозам новую технику для тушения пожаров
1 июля, 11:45Омская область
Глава Омской области передал лесхозам новую технику для тушения пожаров
 
Омская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Больше 20 населенных пунктов Красноярского края остались без света
08:30Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:25Renault обсуждает возможность производства в России Logan CNG на газе
08:14Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:08На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Стали известны подробности крушения Ан-26 на Камчатке
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
Лента новостейМолния