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https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740083950.html
Московские торговые сети исполнят указ о вакцинации
Московские торговые сети исполнят указ о вакцинации - РИА Новости, 06.07.2021
Московские торговые сети исполнят указ о вакцинации
Частные медицинские организации, которые занимаются вакцинацией сотрудников сферы торговли в Москве, начали получать вакцины против коронавируса, и ритейл не... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:17
2021-07-06T13:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Частные медицинские организации, которые занимаются вакцинацией сотрудников сферы торговли в Москве, начали получать вакцины против коронавируса, и ритейл не видит причин для невыполнения указа мэра столицы о вакцинации сотрудников первым компонентном вакцины до 15 июля, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Источник РИА Новости на рынке ритейла сообщил, что во вторник состоялось совещание представителей продовольственной сферы, торговли и общественного питания с руководством мэрии Москвы, представителями департамента здравоохранения столицы и управления Роспотребнадзора по Москве. В совещании участвовали также представители Минпромторга РФ. На совещании обсуждались вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса сотрудников сферы торговли."Ряд проблем не существовали, а ряд проблем будут решены. Прежде всего, это проблемы, связанные с тем, что все крупные торговые сети, которые работают в Москве, имеют договоры с частными медицинскими и страховыми организациями, и эти организации организуют выезд бригад для вакцинирования на местах", - сказал Евтухов в кулуарах выставки "Иннопром-2021"."И в эти организации была временно приостановлена поставка вакцин - сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются. Сегодня торговля не видит глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра до 15 июля, не привить необходимое количество сотрудников", - добавил замминистра.Он указал, что крупнейшему российскому ритейлеру, X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), необходимо вакцинировать в Москве порядка 24-25 тысяч человек, сети "Дикси" - около 8,5 тысячи человек."То есть это не то количество, по которому могут возникнуть проблемы с учетом того, что это решение было принято месяц назад и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации. Они есть как в поликлиниках, так и в парках, на открытом воздухе. То есть возможностей для вакцинации огромное количество, и с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди", - заключил Евтухов.
https://ria.ru/20210706/sobyanin-1740081144.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, общество
Московские торговые сети исполнят указ о вакцинации
13:17 06.07.2021 (обновлено: 13:34 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Московские торговые сети не видят причин для невыполнения указа мэра о вакцинации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Частные медицинские организации, которые занимаются вакцинацией сотрудников сферы торговли в Москве, начали получать вакцины против коронавируса, и ритейл не видит причин для невыполнения указа мэра столицы о вакцинации сотрудников первым компонентном вакцины до 15 июля, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Источник РИА Новости на рынке ритейла сообщил, что во вторник состоялось совещание представителей продовольственной сферы, торговли и общественного питания с руководством мэрии Москвы, представителями департамента здравоохранения столицы и управления Роспотребнадзора по Москве. В совещании участвовали также представители Минпромторга РФ. На совещании обсуждались вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса сотрудников сферы торговли.
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"Ряд проблем не существовали, а ряд проблем будут решены. Прежде всего, это проблемы, связанные с тем, что все крупные торговые сети, которые работают в Москве, имеют договоры с частными медицинскими и страховыми организациями, и эти организации организуют выезд бригад для вакцинирования на местах", - сказал Евтухов в кулуарах выставки "Иннопром-2021".
"И в эти организации была временно приостановлена поставка вакцин - сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются. Сегодня торговля не видит глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра до 15 июля, не привить необходимое количество сотрудников", - добавил замминистра.
Он указал, что крупнейшему российскому ритейлеру, X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), необходимо вакцинировать в Москве порядка 24-25 тысяч человек, сети "Дикси" - около 8,5 тысячи человек.
"То есть это не то количество, по которому могут возникнуть проблемы с учетом того, что это решение было принято месяц назад и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации. Они есть как в поликлиниках, так и в парках, на открытом воздухе. То есть возможностей для вакцинации огромное количество, и с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди", - заключил Евтухов.
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