Московские торговые сети исполнят указ о вакцинации
13:17 06.07.2021 (обновлено: 13:34 06.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Московские торговые сети не видят причин для невыполнения указа мэра о вакцинации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Частные медицинские организации, которые занимаются вакцинацией сотрудников сферы торговли в Москве, начали получать вакцины против коронавируса, и ритейл не видит причин для невыполнения указа мэра столицы о вакцинации сотрудников первым компонентном вакцины до 15 июля, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Источник РИА Новости на рынке ритейла сообщил, что во вторник состоялось совещание представителей продовольственной сферы, торговли и общественного питания с руководством мэрии Москвы, представителями департамента здравоохранения столицы и управления Роспотребнадзора по Москве. В совещании участвовали также представители Минпромторга РФ. На совещании обсуждались вопросы, связанные с вакцинацией против коронавируса сотрудников сферы торговли.
"Ряд проблем не существовали, а ряд проблем будут решены. Прежде всего, это проблемы, связанные с тем, что все крупные торговые сети, которые работают в Москве, имеют договоры с частными медицинскими и страховыми организациями, и эти организации организуют выезд бригад для вакцинирования на местах", - сказал Евтухов в кулуарах выставки "Иннопром-2021".
"И в эти организации была временно приостановлена поставка вакцин - сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются. Сегодня торговля не видит глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра до 15 июля, не привить необходимое количество сотрудников", - добавил замминистра.
"То есть это не то количество, по которому могут возникнуть проблемы с учетом того, что это решение было принято месяц назад и с учетом того, что сегодня в Москве огромное количество точек вакцинации. Они есть как в поликлиниках, так и в парках, на открытом воздухе. То есть возможностей для вакцинации огромное количество, и с учетом того, что для торговли и общепита будут выделены отдельные временные слоты, когда можно будет приехать и сделать это без очереди", - заключил Евтухов.
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