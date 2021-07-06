https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740066959.html

Терапевт рассказала о порядке вакцинации от коронавируса при болезни

Терапевт рассказала о порядке вакцинации от коронавируса при болезни - РИА Новости, 06.07.2021

Терапевт рассказала о порядке вакцинации от коронавируса при болезни

Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на 2-4 недели, сообщила директор НМИЦ... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:50

2021-07-06T11:50

2021-07-06T11:50

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Человеку, у которого выявлено любое заболевание после первой вакцины от COVID-19, можно отложить вторую дозу на 2-4 недели, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.Вторую прививку, как напомнила терапевт, должны сделать не ранее чем на 21 день после первой. Допускается пролонгирование на 7-10 дней."Если человек вдруг заболевает не COVID, а другим заболеванием, то вторую вакцинацию нужно еще отложить на две-четыре недели", - рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

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