https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740065377.html

Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных

Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных - РИА Новости, 06.07.2021

Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных

Оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет, нужно уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечетко прописан пункт про иммунодефицит,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:44

2021-07-06T11:44

2021-07-06T11:48

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

вадим покровский

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738938727_0:26:1306:761_1920x0_80_0_0_de4aa3212a38180b6af474a6ce35b477.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет, нужно уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечетко прописан пункт про иммунодефицит, заявил РИА Новости директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Ранее газета РБК написала, что россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса. Такое письмо, по данным газеты, направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко фонд "СПИД.Центр".По словам Покровского, в последних методических указаниях по проведению вакцинации в разделе противопоказаний являются "иммунодефициты", но там не прописано конкретно, что это ВИЧ-инфекция."СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи", - отметил Покровский.Он считает, что формулировка про иммунодефицит смущает врачей, нужно более точное разъяснение от министерства, касающиеся стадии ВИЧ-инфекции, того, находится ли человек на антиретровирусной терапии, какой вакциной его можно прививать.По мнению Покровского, ВИЧ-инфицированным можно прививаться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" - вакцинами, которые не содержат живого вируса. "Только в плане перестраховки можно ограничиться от этими двумя вакцинами", - добавил он.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740063139.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вадим покровский, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество