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https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740065377.html
Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных
Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных - РИА Новости, 06.07.2021
Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных
Оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет, нужно уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечетко прописан пункт про иммунодефицит,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:44
2021-07-06T11:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вадим покровский
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет, нужно уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечетко прописан пункт про иммунодефицит, заявил РИА Новости директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.Ранее газета РБК написала, что россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса. Такое письмо, по данным газеты, направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко фонд "СПИД.Центр".По словам Покровского, в последних методических указаниях по проведению вакцинации в разделе противопоказаний являются "иммунодефициты", но там не прописано конкретно, что это ВИЧ-инфекция."СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи", - отметил Покровский.Он считает, что формулировка про иммунодефицит смущает врачей, нужно более точное разъяснение от министерства, касающиеся стадии ВИЧ-инфекции, того, находится ли человек на антиретровирусной терапии, какой вакциной его можно прививать.По мнению Покровского, ВИЧ-инфицированным можно прививаться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" - вакцинами, которые не содержат живого вируса. "Только в плане перестраховки можно ограничиться от этими двумя вакцинами", - добавил он.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740063139.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вадим покровский, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Эксперт рассказал о возможности вакцинации ВИЧ-инфицированных
11:44 06.07.2021 (обновлено: 11:48 06.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Эксперт заявил, что оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Оснований для отказа в вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированным нет, нужно уточнение в рекомендациях Минздрава, где нечетко прописан пункт про иммунодефицит, заявил РИА Новости директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Ранее газета РБК написала, что россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса. Такое письмо, по данным газеты, направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко фонд "СПИД.Центр".
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По словам Покровского, в последних методических указаниях по проведению вакцинации в разделе противопоказаний являются "иммунодефициты", но там не прописано конкретно, что это ВИЧ-инфекция.
"СПИД является только поздней фазой ВИЧ-инфекции, тем более, что большинство сейчас находится на антиретровирусной терапии и у них, как правило, уж восстановлен иммунитет или он просто не снижался сильно. Поэтому, на мой взгляд, нет оснований отказывать им в помощи", - отметил Покровский.
Он считает, что формулировка про иммунодефицит смущает врачей, нужно более точное разъяснение от министерства, касающиеся стадии ВИЧ-инфекции, того, находится ли человек на антиретровирусной терапии, какой вакциной его можно прививать.
По мнению Покровского, ВИЧ-инфицированным можно прививаться "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком" - вакцинами, которые не содержат живого вируса. "Только в плане перестраховки можно ограничиться от этими двумя вакцинами", - добавил он.
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