https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740063139.html
ВИЧ-инфицированных можно прививать "Спутником V", заявил Гинцбург
ВИЧ-инфицированных можно прививать "Спутником V", заявил Гинцбург - РИА Новости, 06.07.2021
ВИЧ-инфицированных можно прививать "Спутником V", заявил Гинцбург
Специальные исследования по вакцинации ВИЧ-инфицированных "Спутником V" не проводились, но в состоянии ремиссии их можно прививать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:33
2021-07-06T11:33
2021-07-06T11:33
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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александр гинцбург
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Специальные исследования по вакцинации ВИЧ-инфицированных "Спутником V" не проводились, но в состоянии ремиссии их можно прививать, рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее газета РБК написала, что россияне, больные ВИЧ, получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса. Такое письмо, по данным газеты, направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко фонд "СПИД.Центр"."Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 (лимфоциты, группа клеток, поражаемая при ВИЧ - ред.)... то он нормальный человек, его надо вакцинировать... Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова", - заявил Гинцбург.При этом он добавил, что если человек действительно в тяжелом состоянии, у него упали CD4 из-за его основного заболевания, то надо поднять их до необходимого уровня, снизить вирусною нагрузку и затем вакцинироваться. Гинцбург уточнил, что это делается не за один день, но возможно применение такой тактики.
https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, общество
ВИЧ-инфицированных можно прививать "Спутником V", заявил Гинцбург
Гинцбург заявил, что ВИЧ-инфицированных можно прививать "Спутником V" в состоянии ремиссии