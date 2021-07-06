https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740049286.html

Член ОП призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации

Член ОП призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации - РИА Новости, 06.07.2021

Член ОП призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова призвала некоммерческие организации в регионах принять... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:35

2021-07-06T10:35

2021-07-06T10:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский красный крест

елена тополева-солдунова

всероссийское общество инвалидов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739983304_0:72:1521:927_1920x0_80_0_0_b92a3aa7559d3af70b986cb84bae9f7a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова призвала некоммерческие организации в регионах принять участие в информационной кампании по вакцинации от коронавируса."В чем я вижу смысл в этой нашей работе - это просвещение и информирование, прежде всего руководителей некоммерческих организаций и региональных общественных палат по вопросам вакцинации от коронавируса. Для того, чтобы дальше они могли работать ... с гражданами", - рассказала Тополева-Солдунова на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".О желании принять участие в кампании, по словам члена ОП РФ, уже заявили Всероссийское общество инвалидов, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы и ряд других НКО.Информационная кампания "Я прививки не боюсь" - совместный проект ОП РФ, Российского Красного Креста и НМИЦ профилактической медицины Минздрава России. Кампания направлена на просвещение сотрудников и волонтеров НКО по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции и мотивирование их к работе с гражданами. Проект проходит в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740020084.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский красный крест, елена тополева-солдунова, всероссийское общество инвалидов, общество