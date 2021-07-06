https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740049286.html
Член ОП призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации
Член ОП призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации - РИА Новости, 06.07.2021
Член ОП призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации
Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова призвала некоммерческие организации в регионах принять... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:35
2021-07-06T10:35
2021-07-06T10:35
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский красный крест
елена тополева-солдунова
всероссийское общество инвалидов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова призвала некоммерческие организации в регионах принять участие в информационной кампании по вакцинации от коронавируса."В чем я вижу смысл в этой нашей работе - это просвещение и информирование, прежде всего руководителей некоммерческих организаций и региональных общественных палат по вопросам вакцинации от коронавируса. Для того, чтобы дальше они могли работать ... с гражданами", - рассказала Тополева-Солдунова на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".О желании принять участие в кампании, по словам члена ОП РФ, уже заявили Всероссийское общество инвалидов, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы и ряд других НКО.Информационная кампания "Я прививки не боюсь" - совместный проект ОП РФ, Российского Красного Креста и НМИЦ профилактической медицины Минздрава России. Кампания направлена на просвещение сотрудников и волонтеров НКО по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции и мотивирование их к работе с гражданами. Проект проходит в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740020084.html
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Член ОП призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации
Член Общественной палаты призвала НКО подключиться к информационной кампании по вакцинации