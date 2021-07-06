https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740033719.html

Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19

Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021

Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19

Только каждый десятый россиянин уволился бы, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса, говорится в отчете Исследовательского центра... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:43

2021-07-06T08:43

2021-07-06T08:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739983791_0:0:1524:857_1920x0_80_0_0_d41574e2d8950760ffc06d8f6bd71874.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Только каждый десятый россиянин уволился бы, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию", - говорится в исследовании. Оно было проведено Зарплатой.ру 25-28 июня во всех регионах страны (1,742 тысячи респондентов).Там отмечается, что "наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке".Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки."Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине", - добавляется в документе. 11% опрошенных не планируют вакцинироваться по причине наличия антител.Согласно предыдущему опросу Зарплаты.ру, в июне многие работодатели отметили очередной всплеск заболеваемости коронавирусом и треть компаний вновь отправила сотрудников на удаленку.

https://ria.ru/20210705/mvf-1739991933.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество