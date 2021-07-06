https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740033719.html
Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19
Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19
Только каждый десятый россиянин уволился бы, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса, говорится в отчете Исследовательского центра... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:43
2021-07-06T08:43
2021-07-06T08:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Только каждый десятый россиянин уволился бы, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости."Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию", - говорится в исследовании. Оно было проведено Зарплатой.ру 25-28 июня во всех регионах страны (1,742 тысячи респондентов).Там отмечается, что "наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке".Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки."Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине", - добавляется в документе. 11% опрошенных не планируют вакцинироваться по причине наличия антител.Согласно предыдущему опросу Зарплаты.ру, в июне многие работодатели отметили очередной всплеск заболеваемости коронавирусом и треть компаний вновь отправила сотрудников на удаленку.
https://ria.ru/20210705/mvf-1739991933.html
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
Лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от COVID-19
08:43 06.07.2021 (обновлено: 08:58 06.07.2021)
Только 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Только каждый десятый россиянин уволился бы, если работодатель будет настаивать на вакцинации от коронавируса
, говорится в отчете Исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию", - говорится в исследовании. Оно было проведено Зарплатой.ру 25-28 июня во всех регионах страны (1,742 тысячи респондентов).
Там отмечается, что "наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке".
Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки.
"Так, 24% опрошенных пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что справятся сами, а 1% ждут доступа к иностранной вакцине", - добавляется в документе. 11% опрошенных не планируют вакцинироваться по причине наличия антител.
Согласно предыдущему опросу Зарплаты.ру, в июне многие работодатели отметили очередной всплеск заболеваемости коронавирусом и треть компаний вновь отправила сотрудников на удаленку.