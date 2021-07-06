В Туапсе завели дело после гибели трех человек при разгуле стихии
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПодтопленные из-за выхода из берегов реки Кепшы дворы в Сочи
В Туапсе завели уголовное дело после гибели трех человек при разгуле стихии
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Туапсе в Краснодарском крае по факту гибели трех человек из-за разгула стихии, сообщается на сайте краевого СУСК.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек, в том числе несовершеннолетней, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков (ч.3 ст.109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, максимальная санкция – лишение свободы на четыре года – ред.)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, поздним вечером 5 июля из-за сильных дождей и разлива рек в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Машина перевернулась, погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, супруг женщины смог самостоятельно выбраться из машины, он госпитализирован. Также в затопленном доме в селе Горском обнаружено тело 71-летнего мужчины.
Устанавливаются обстоятельства, приведшие к гибели граждан, назначены судмедэкспертизы. Кроме того, в ходе следствия проверят работу ответственных за оповещение людей об ухудшении погодных условий и возможности подтопления населенных пунктов.
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