https://ria.ru/20210706/tuapse-1740104236.html

В Туапсе завели дело после гибели трех человек при разгуле стихии

В Туапсе завели дело после гибели трех человек при разгуле стихии - РИА Новости, 06.07.2021

В Туапсе завели дело после гибели трех человек при разгуле стихии

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Туапсе в Краснодарском крае по факту гибели трех человек из-за разгула стихии, сообщается на сайте РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:56

2021-07-06T14:56

2021-07-06T14:56

россия

туапсе

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности завели в Туапсе в Краснодарском крае по факту гибели трех человек из-за разгула стихии, сообщается на сайте краевого СУСК.По данным следствия, поздним вечером 5 июля из-за сильных дождей и разлива рек в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Машина перевернулась, погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, супруг женщины смог самостоятельно выбраться из машины, он госпитализирован. Также в затопленном доме в селе Горском обнаружено тело 71-летнего мужчины.Устанавливаются обстоятельства, приведшие к гибели граждан, назначены судмедэкспертизы. Кроме того, в ходе следствия проверят работу ответственных за оповещение людей об ухудшении погодных условий и возможности подтопления населенных пунктов.

https://ria.ru/20210706/kuban-1740071843.html

россия

туапсе

краснодарский край

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2021

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россия, туапсе, краснодарский край, происшествия