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Ставропольский край
https://ria.ru/20210706/trudoustroystvo-1740159384.html
Около 500 выпускников медуниверситета трудоустроят на Ставрополье
Около 500 выпускников медуниверситета трудоустроят на Ставрополье - РИА Новости, 06.07.2021
Около 500 выпускников медуниверситета трудоустроят на Ставрополье
Около 500 выпускников Ставропольского государственного медицинского университета, после сдачи последних экзаменов, будут трудоустроены в больницах и... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:00
2021-07-06T19:00
ставропольский край
ставропольский край
общество
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Около 500 выпускников Ставропольского государственного медицинского университета, после сдачи последних экзаменов, будут трудоустроены в больницах и поликлиниках региона, среди них - около 300 целевиков, сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.Как прозвучало, медицина региона пополняется молодыми врачами за счет реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами", в том числе программы по целевому набору в Ставропольский государственный медуниверситет (СтГМУ) выпускников местных школ и медколледжей.Как отметили в краевом Минздраве, только за период 2020-2025 годов в медицину Ставрополья должны прийти работать 1650 молодых врачей, прошедших целевое обучение.В ведомстве уточнили, что ряд выпускников этого года придут работать в медицину высоких технологий. В частности, в Ставропольский онкодиспансер придут работать семь врачей, прошедших целевое обучение, из них трое завершают обучение в ординатуре по онкологии, а один после окончания обучения пройдет переподготовку по гематологии. Также в числе направлений подготовки будущих специалистов краевого онкодиспансера оказались клиническая лабораторная диагностика, рентгенология, терапия.
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ставропольский край, общество

Около 500 выпускников медуниверситета трудоустроят на Ставрополье

19:00 06.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбучение студентов в Омской медицинской академии
Обучение студентов в Омской медицинской академии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СТАВРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Около 500 выпускников Ставропольского государственного медицинского университета, после сдачи последних экзаменов, будут трудоустроены в больницах и поликлиниках региона, среди них - около 300 целевиков, сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.
Как прозвучало, медицина региона пополняется молодыми врачами за счет реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами", в том числе программы по целевому набору в Ставропольский государственный медуниверситет (СтГМУ) выпускников местных школ и медколледжей.
Как отметили в краевом Минздраве, только за период 2020-2025 годов в медицину Ставрополья должны прийти работать 1650 молодых врачей, прошедших целевое обучение.
В ведомстве уточнили, что ряд выпускников этого года придут работать в медицину высоких технологий. В частности, в Ставропольский онкодиспансер придут работать семь врачей, прошедших целевое обучение, из них трое завершают обучение в ординатуре по онкологии, а один после окончания обучения пройдет переподготовку по гематологии. Также в числе направлений подготовки будущих специалистов краевого онкодиспансера оказались клиническая лабораторная диагностика, рентгенология, терапия.
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