https://ria.ru/20210706/trudoustroystvo-1740159384.html

Около 500 выпускников медуниверситета трудоустроят на Ставрополье

Около 500 выпускников медуниверситета трудоустроят на Ставрополье - РИА Новости, 06.07.2021

Около 500 выпускников медуниверситета трудоустроят на Ставрополье

Около 500 выпускников Ставропольского государственного медицинского университета, после сдачи последних экзаменов, будут трудоустроены в больницах и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:00

2021-07-06T19:00

2021-07-06T19:00

ставропольский край

ставропольский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101324/56/1013245644_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_38e56a0b15ad17841d10272207a7a474.jpg

СТАВРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Около 500 выпускников Ставропольского государственного медицинского университета, после сдачи последних экзаменов, будут трудоустроены в больницах и поликлиниках региона, среди них - около 300 целевиков, сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края.Как прозвучало, медицина региона пополняется молодыми врачами за счет реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами", в том числе программы по целевому набору в Ставропольский государственный медуниверситет (СтГМУ) выпускников местных школ и медколледжей.Как отметили в краевом Минздраве, только за период 2020-2025 годов в медицину Ставрополья должны прийти работать 1650 молодых врачей, прошедших целевое обучение.В ведомстве уточнили, что ряд выпускников этого года придут работать в медицину высоких технологий. В частности, в Ставропольский онкодиспансер придут работать семь врачей, прошедших целевое обучение, из них трое завершают обучение в ординатуре по онкологии, а один после окончания обучения пройдет переподготовку по гематологии. Также в числе направлений подготовки будущих специалистов краевого онкодиспансера оказались клиническая лабораторная диагностика, рентгенология, терапия.

https://ria.ru/20210624/sady-1738424009.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, общество