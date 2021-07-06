https://ria.ru/20210706/stabilizatsiya-1740020274.html

В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 06.07.2021

В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T00:32

2021-07-06T00:32

2021-07-06T00:32

распространение коронавируса

майкл райан (воз)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

южная америка

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась "на очень высоком уровне". Трансляция велась в Twitter организации.Он также выразил мнение, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем два-три месяца назад. Однако Райан отметил, что ситуация в разных странах заметно отличается: в нескольких государствах идет резкий спад заболеваемости, а в других количество новых случаев растет. По его мнению, это происходит из-за целого ряда факторов, таких как распространение новых штаммов коронавируса, отличающихся большей заразностью, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение контактов между людьми.В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире как "неоднозначную". По ее словам, снижение числа новых случаев инфицирования зафиксировали в Северной и Южной Америке, но на других континентах происходит увеличение числа инфицированных.

южная америка

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2021

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майкл райан (воз), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, южная америка, в мире