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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/stabilizatsiya-1740020274.html
В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире
В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире - РИА Новости, 06.07.2021
В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T00:32
2021-07-06T00:32
распространение коронавируса
майкл райан (воз)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
южная америка
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась "на очень высоком уровне". Трансляция велась в Twitter организации.Он также выразил мнение, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем два-три месяца назад. Однако Райан отметил, что ситуация в разных странах заметно отличается: в нескольких государствах идет резкий спад заболеваемости, а в других количество новых случаев растет. По его мнению, это происходит из-за целого ряда факторов, таких как распространение новых штаммов коронавируса, отличающихся большей заразностью, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение контактов между людьми.В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире как "неоднозначную". По ее словам, снижение числа новых случаев инфицирования зафиксировали в Северной и Южной Америке, но на других континентах происходит увеличение числа инфицированных.
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майкл райан (воз), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, южная америка, в мире
В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире
00:32 06.07.2021
 
© AP Photo / Ramon EspinosaМедицинский работник с кубинской вакциной Soberana 02
Медицинский работник с кубинской вакциной Soberana 02 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa

Представитель ВОЗ Майкл Райан заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась "на очень высоком уровне". Трансляция велась в Twitter организации.
"Если посмотреть на график (заболеваемости. — Прим. ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", — заявил Райан.
Он также выразил мнение, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем два-три месяца назад.
Однако Райан отметил, что ситуация в разных странах заметно отличается: в нескольких государствах идет резкий спад заболеваемости, а в других количество новых случаев растет. По его мнению, это происходит из-за целого ряда факторов, таких как распространение новых штаммов коронавируса, отличающихся большей заразностью, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение контактов между людьми.
В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире как "неоднозначную". По ее словам, снижение числа новых случаев инфицирования зафиксировали в Северной и Южной Америке, но на других континентах происходит увеличение числа инфицированных.
 
Распространение коронавирусаМайкл Райан (ВОЗ)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаВ мире
 
 
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