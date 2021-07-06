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Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию
Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию - РИА Новости, 06.07.2021
Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию
Эксперты в области экспорта товаров в Италию рассказали на круглом столе в ходе форума Иннопром-2021 о том, как эффективнее продавать туда российские товары,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:25
2021-07-06T16:25
россия
российский экспортный центр (рэц)
российский экспортный центр
иннопром
екатеринбург
италия
технологии
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты в области экспорта товаров в Италию рассказали на круглом столе в ходе форума Иннопром-2021 о том, как эффективнее продавать туда российские товары, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра."Приглашенные эксперты призвали экспортеров обратить внимание на следующие аспекты организации экспорта в Италию. Врио торгпреда России в Италии Александр Марков сообщил о том, что экспортерам надо обеспечить презентацию товара и точечный контакт с итальянским партнером, и обратите внимание на конкурентоспособность предложения - а именно на цену и качество", - сообщает РЭЦ.Директор по маркетингу и развитию представительства IMQ в России и СНГ Андрей Кодыков в свою очередь заявил, что наличие сертификата международного стандарта "это ваш входной билет на рынок Италии". "К основным секторам, требующим соответствующие маркировки, относятся: машиностроение, оборудование, бытовая техника, медицинские изделия. Процедура получения занимает от 2-3 месяцев", - отметил Кодыков.Аккредитованный партнер РЭЦ в Италии Екатерина Снегур отметила, что у РЭЦ в арсенале есть все необходимые меры поддержки. "Мы, как аккредитованные партнёры РЭЦ вам поможем, мы работаем как с поиском партнёров по запросам экспортёров, так и по подбору поставщика по запросу итальянского импортера", - сказала Снегур.Подводя итоги сессии, владелец Group ATP Белли Джованни отметил, что "продукция российского производства конкурентоспособна на европейском рынке". Он добавил, что его компания зачастую пользуется услугами РЭЦ по поиску российских поставщиков, "кроме того мы много контактов ведём напрямую с российскими партнерами".
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россия, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, иннопром, екатеринбург, италия, технологии

Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию

16:25 06.07.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковРоссийским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию
Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты в области экспорта товаров в Италию рассказали на круглом столе в ходе форума Иннопром-2021 о том, как эффективнее продавать туда российские товары, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
"Приглашенные эксперты призвали экспортеров обратить внимание на следующие аспекты организации экспорта в Италию. Врио торгпреда России в Италии Александр Марков сообщил о том, что экспортерам надо обеспечить презентацию товара и точечный контакт с итальянским партнером, и обратите внимание на конкурентоспособность предложения - а именно на цену и качество", - сообщает РЭЦ.
Директор по маркетингу и развитию представительства IMQ в России и СНГ Андрей Кодыков в свою очередь заявил, что наличие сертификата международного стандарта "это ваш входной билет на рынок Италии". "К основным секторам, требующим соответствующие маркировки, относятся: машиностроение, оборудование, бытовая техника, медицинские изделия. Процедура получения занимает от 2-3 месяцев", - отметил Кодыков.
Аккредитованный партнер РЭЦ в Италии Екатерина Снегур отметила, что у РЭЦ в арсенале есть все необходимые меры поддержки. "Мы, как аккредитованные партнёры РЭЦ вам поможем, мы работаем как с поиском партнёров по запросам экспортёров, так и по подбору поставщика по запросу итальянского импортера", - сказала Снегур.
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"Италия входит в десятку ведущих экономик мира и в тройку ЕС, является одним из главных внешнеторговых партнеров России. В прошлом году в несырьевом неэнергетическом экспорте в Италию участвовало 60 регионов России. Среди товаров первые строчки занимают товарные группы, связанные с экспортом металлов и изделий из них. В этом году экспорт несырьевых неэнергетических товаров в Италию также растет, однако мы понимаем, что возможностей у российских товаров и услуг намного больше", - напомнил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
Подводя итоги сессии, владелец Group ATP Белли Джованни отметил, что "продукция российского производства конкурентоспособна на европейском рынке". Он добавил, что его компания зачастую пользуется услугами РЭЦ по поиску российских поставщиков, "кроме того мы много контактов ведём напрямую с российскими партнерами".
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российский экспортный центрИннопромЕкатеринбургИталияТехнологии
 
 
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