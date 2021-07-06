https://ria.ru/20210706/sovety-1740122227.html

Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию

Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию - РИА Новости, 06.07.2021

Российским производителям дали советы эффективного экспорта в Италию

Эксперты в области экспорта товаров в Италию рассказали на круглом столе в ходе форума Иннопром-2021 о том, как эффективнее продавать туда российские товары,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:25

2021-07-06T16:25

2021-07-06T16:25

россия

российский экспортный центр (рэц)

российский экспортный центр

иннопром

екатеринбург

италия

технологии

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты в области экспорта товаров в Италию рассказали на круглом столе в ходе форума Иннопром-2021 о том, как эффективнее продавать туда российские товары, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра."Приглашенные эксперты призвали экспортеров обратить внимание на следующие аспекты организации экспорта в Италию. Врио торгпреда России в Италии Александр Марков сообщил о том, что экспортерам надо обеспечить презентацию товара и точечный контакт с итальянским партнером, и обратите внимание на конкурентоспособность предложения - а именно на цену и качество", - сообщает РЭЦ.Директор по маркетингу и развитию представительства IMQ в России и СНГ Андрей Кодыков в свою очередь заявил, что наличие сертификата международного стандарта "это ваш входной билет на рынок Италии". "К основным секторам, требующим соответствующие маркировки, относятся: машиностроение, оборудование, бытовая техника, медицинские изделия. Процедура получения занимает от 2-3 месяцев", - отметил Кодыков.Аккредитованный партнер РЭЦ в Италии Екатерина Снегур отметила, что у РЭЦ в арсенале есть все необходимые меры поддержки. "Мы, как аккредитованные партнёры РЭЦ вам поможем, мы работаем как с поиском партнёров по запросам экспортёров, так и по подбору поставщика по запросу итальянского импортера", - сказала Снегур.Подводя итоги сессии, владелец Group ATP Белли Джованни отметил, что "продукция российского производства конкурентоспособна на европейском рынке". Он добавил, что его компания зачастую пользуется услугами РЭЦ по поиску российских поставщиков, "кроме того мы много контактов ведём напрямую с российскими партнерами".

https://ria.ru/20210705/delegatsiya-1739995123.html

россия

екатеринбург

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), российский экспортный центр, иннопром, екатеринбург, италия, технологии