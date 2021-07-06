Югра и Свердловская область договорились о сотрудничестве в развитии
Югра и Свердловская область договорились о сотрудничестве в развитии регионов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений Куйвашев на полях промышленной выставки "Иннопром" подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, сообщается на сайте правительства ХМАО.
"Стороны договорились о взаимодействии по вопросам установления и расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, взаимных поставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления. Помимо этого, регионы будут сотрудничать в вопросах законотворческой деятельности, в том числе при рассмотрении проектов федеральных законов, обмена опытом управления социально-экономическими процессами", - говорится в сообщении.
Помимо этого, регионы договорились об информационном обмене по вопросам соцзащиты и обслуживания наиболее уязвимых групп населения, развития системы вызова экстренных служб по единому номеру "112" и создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Также Югра и Свердловская область будут взаимодействовать в привлечении научно-исследовательских организаций к разработке проектов и программ, которые решают проблемы развития инновационной инфраструктуры и социально-экономического развития. Для продвижения товаров народного потребления местных производителей будет выстроено сотрудничество в сфере ярмарочной деятельности и торговли. Кроме того, будут расширены связи между творческими союзами и объединениями, деятелями культуры и искусства, отмечают региональные власти.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с Комаровой представляет инвестиционные предложения и промышленные проекты округа.