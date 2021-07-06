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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210706/sotrudnichestvo-1740160083.html
Югра и Свердловская область договорились о сотрудничестве в развитии
Югра и Свердловская область договорились о сотрудничестве в развитии - РИА Новости, 06.07.2021
Югра и Свердловская область договорились о сотрудничестве в развитии
Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений Куйвашев на полях промышленной выставки "Иннопром" подписали соглашение о сотрудничестве в РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:03
2021-07-06T19:03
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
евгений куйвашев
наталья комарова
свердловская область
екатеринбург
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений Куйвашев на полях промышленной выставки "Иннопром" подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, сообщается на сайте правительства ХМАО."Стороны договорились о взаимодействии по вопросам установления и расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, взаимных поставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления. Помимо этого, регионы будут сотрудничать в вопросах законотворческой деятельности, в том числе при рассмотрении проектов федеральных законов, обмена опытом управления социально-экономическими процессами", - говорится в сообщении.Помимо этого, регионы договорились об информационном обмене по вопросам соцзащиты и обслуживания наиболее уязвимых групп населения, развития системы вызова экстренных служб по единому номеру "112" и создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Также Югра и Свердловская область будут взаимодействовать в привлечении научно-исследовательских организаций к разработке проектов и программ, которые решают проблемы развития инновационной инфраструктуры и социально-экономического развития. Для продвижения товаров народного потребления местных производителей будет выстроено сотрудничество в сфере ярмарочной деятельности и торговли. Кроме того, будут расширены связи между творческими союзами и объединениями, деятелями культуры и искусства, отмечают региональные власти.Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с Комаровой представляет инвестиционные предложения и промышленные проекты округа.
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ханты-мансийский автономный округ, евгений куйвашев, наталья комарова, свердловская область, екатеринбург, экономика
Югра и Свердловская область договорились о сотрудничестве в развитии
19:03 06.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Югра и Свердловская область договорились о сотрудничестве в развитии регионов

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений Куйвашев на полях промышленной выставки "Иннопром" подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, сообщается на сайте правительства ХМАО.
"Стороны договорились о взаимодействии по вопросам установления и расширения торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, взаимных поставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления. Помимо этого, регионы будут сотрудничать в вопросах законотворческой деятельности, в том числе при рассмотрении проектов федеральных законов, обмена опытом управления социально-экономическими процессами", - говорится в сообщении.
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Помимо этого, регионы договорились об информационном обмене по вопросам соцзащиты и обслуживания наиболее уязвимых групп населения, развития системы вызова экстренных служб по единому номеру "112" и создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Также Югра и Свердловская область будут взаимодействовать в привлечении научно-исследовательских организаций к разработке проектов и программ, которые решают проблемы развития инновационной инфраструктуры и социально-экономического развития. Для продвижения товаров народного потребления местных производителей будет выстроено сотрудничество в сфере ярмарочной деятельности и торговли. Кроме того, будут расширены связи между творческими союзами и объединениями, деятелями культуры и искусства, отмечают региональные власти.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с Комаровой представляет инвестиционные предложения и промышленные проекты округа.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЕвгений КуйвашевНаталья КомароваСвердловская областьЕкатеринбургЭкономика
 
 
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