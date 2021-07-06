https://ria.ru/20210706/samolet-1740116909.html

Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде

Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде - РИА Новости, 06.07.2021

Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде

Основная часть разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 находится в воде, на место крушения доставят водолазов, сообщил губернатор Камчатского края РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:55

2021-07-06T15:55

2021-07-06T16:04

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Основная часть разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 находится в воде, на место крушения доставят водолазов, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Место крушения самолёта Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого посёлка. Вероятно, самолёт при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолёта в воде". - приводятся слова Солодова на официальном сайте Камчатского края."Планируем также доставить к месту крушения водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности, чтобы обследовать место трагедии", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20210706/oshibka-1740112693.html

камчатский край

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край