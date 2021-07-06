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Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде
Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде - РИА Новости, 06.07.2021
Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде
Основная часть разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 находится в воде, на место крушения доставят водолазов, сообщил губернатор Камчатского края РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:55
2021-07-06T15:55
2021-07-06T16:04
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Основная часть разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 находится в воде, на место крушения доставят водолазов, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Место крушения самолёта Ан-26 вблизи Паланы обнаружено, оно находится в пяти километрах севернее самого посёлка. Вероятно, самолёт при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку. Фюзеляж находится на этой сопке, а основная часть самолёта в воде". - приводятся слова Солодова на официальном сайте Камчатского края."Планируем также доставить к месту крушения водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности, чтобы обследовать место трагедии", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20210706/oshibka-1740112693.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, камчатский край
Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде
15:55 06.07.2021 (обновлено: 16:04 06.07.2021)
Основная часть разбившегося на Камчатке Ан-26 находится в воде, ее обследуют водолазы