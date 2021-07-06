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Туризм
https://ria.ru/20210706/rospotrebnadzor-1740096851.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно отдохнуть у воды
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно отдохнуть у воды - РИА Новости, 06.07.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно отдохнуть у воды
Коронавирусной инфекцией нельзя заразиться, купаясь в открытом водоеме, но существуют и другие опасности, о которых нужно помнить, проводя летом время у воды,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:19
2021-07-06T14:48
туризм
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией нельзя заразиться, купаясь в открытом водоеме, но существуют и другие опасности, о которых нужно помнить, проводя летом время у воды, сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области.В Подмосковье установилась жаркая погода, отдых у воды становится все более актуальным, рассказали в ведомстве, напомнив, что выбирая место для водных процедур, обязательно нужно уточнить на сайте управления Роспотребнадзора, пригоден ли выбранный водоем для купания."Открытые водоемы не считаются источником передачи коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а подтверждений того, что болезнь может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении.Тем не менее, если проглотить загрязненная воду из водоема или недостаточно очищенного бассейна, это "чревато отравлением и заражением гельминтозами – особенно для детей", указывают специалисты. "Симптомами могут быть не только диарея, рвота, но и инфекция – ушей, глаз, кожи или органов дыхания", - говорится в сообщении.Чтобы избежать заражения, важно объяснить ребенку эти риски, использовать для питья только бутилированную воду, не пить воду из под крана и не давать этого делать детям, уточнили в ведомстве.Также небезопасен лёд в кафе - неизвестно, из какой воды он был сделан. Наиболее безопасные напитки – в производственной упаковке, а также приготовленные путем кипячения, сообщили в роспотребнадзоре, напомнив и о простых правилах: мыть руки перед едой, фрукты и овощи пред употреблением."Рыбу, моллюски, мясо употребляйте только в термически обработанном виде. Употребляйте готовую пищу сразу – вне холодильника микроорганизмы размножаются стремительно", - сказано в сообщении.Долгое пребывание на солнце опасно ожогами кожи и возникновением злокачественных заболеваний кожи, поэтому необходимо использовать солнцезащитные средства. При купании важно следить за ребенком, не давать отплывать ему далеко и не оставлять одного на надувных кругах и матрасах. Также не следует оставлять ребенка под присмотром других детей и одного в машине, говорится в сообщении о том, как сделать свой летний отдых безопасным."Отправляясь на отдых за город, позаботьтесь о том, чтобы ребенок был защищен от укусов насекомых. Наиболее распространены укусы жалящих насекомых (пчелы, осы, слепни), комаров, а также клещей", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730827782.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно отдохнуть у воды
14:19 06.07.2021 (обновлено: 14:48 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВыйти целым из воды: как выбрать место для купания
Выйти целым из воды: как выбрать место для купания - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

В управлении Роспотребнадзора по Подмосковью рассказали, как безопасно отдохнуть у воды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Коронавирусной инфекцией нельзя заразиться, купаясь в открытом водоеме, но существуют и другие опасности, о которых нужно помнить, проводя летом время у воды, сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области.
В Подмосковье установилась жаркая погода, отдых у воды становится все более актуальным, рассказали в ведомстве, напомнив, что выбирая место для водных процедур, обязательно нужно уточнить на сайте управления Роспотребнадзора, пригоден ли выбранный водоем для купания.
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"Открытые водоемы не считаются источником передачи коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а подтверждений того, что болезнь может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении.
Тем не менее, если проглотить загрязненная воду из водоема или недостаточно очищенного бассейна, это "чревато отравлением и заражением гельминтозами – особенно для детей", указывают специалисты. "Симптомами могут быть не только диарея, рвота, но и инфекция – ушей, глаз, кожи или органов дыхания", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать заражения, важно объяснить ребенку эти риски, использовать для питья только бутилированную воду, не пить воду из под крана и не давать этого делать детям, уточнили в ведомстве.
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Также небезопасен лёд в кафе - неизвестно, из какой воды он был сделан. Наиболее безопасные напитки – в производственной упаковке, а также приготовленные путем кипячения, сообщили в роспотребнадзоре, напомнив и о простых правилах: мыть руки перед едой, фрукты и овощи пред употреблением.
"Рыбу, моллюски, мясо употребляйте только в термически обработанном виде. Употребляйте готовую пищу сразу – вне холодильника микроорганизмы размножаются стремительно", - сказано в сообщении.
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Долгое пребывание на солнце опасно ожогами кожи и возникновением злокачественных заболеваний кожи, поэтому необходимо использовать солнцезащитные средства. При купании важно следить за ребенком, не давать отплывать ему далеко и не оставлять одного на надувных кругах и матрасах. Также не следует оставлять ребенка под присмотром других детей и одного в машине, говорится в сообщении о том, как сделать свой летний отдых безопасным.
"Отправляясь на отдых за город, позаботьтесь о том, чтобы ребенок был защищен от укусов насекомых. Наиболее распространены укусы жалящих насекомых (пчелы, осы, слепни), комаров, а также клещей", - добавляет ведомство.
 
ТуризмЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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