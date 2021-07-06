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В Гостином дворе в Москве открыли пункт ревакцинации от COVID-19
В Гостином дворе в Москве открыли пункт ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 06.07.2021
В Гостином дворе в Москве открыли пункт ревакцинации от COVID-19
Повторно вакцинироваться от коронавируса в Москве теперь можно и в Гостином дворе, общее число пунктов ревакцинации в столице увеличилось до 21, сообщила... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:28
2021-07-06T11:28
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Повторно вакцинироваться от коронавируса в Москве теперь можно и в Гостином дворе, общее число пунктов ревакцинации в столице увеличилось до 21, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На прошлой неделе мы открыли для москвичей возможность усилить иммунитет от коронавируса, пройдя повторную вакцинацию. Чтобы сделать процесс вакцинации еще более комфортным и доступным, мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно в крупнейшем пункте в Гостином дворе. Таким образом, число центров увеличилось до 21", - рассказала вице-мэр.По ее словам, жители, которые планируют сделать повторную прививку в Гостином дворе, должны иметь с собой сертификат о первичной вакцинации.На данный момент повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом. Жители могут выбрать любую вакцину из доступных в 21 пункте повторной вакцинации.Заммэра отметила, что если первичная вакцинация шла в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, то для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации, например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе, то повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации.В понедельник мэр столицы Сергей Собянин открыл в Гостином дворе в центре Москвы один из крупнейших в Европе и России центров вакцинации. Прививки там смогут получать до 50 человек одновременно. Центр работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных. Его пропускная способность — 6 тысяч человек в день. С 1 июля сделать повторную вакцинацию без предварительной записи в столице можно в восьми павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля – еще и в 12 столичных поликлиниках по предзаписи.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , сергей собянин, москва, общество
В Гостином дворе в Москве открыли пункт ревакцинации от COVID-19
11:28 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заммэра Москвы Ракова сообщила об открытии пункта ревакцинации от COVID-19 в Гостином дворе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Повторно вакцинироваться от коронавируса в Москве теперь можно и в Гостином дворе, общее число пунктов ревакцинации в столице увеличилось до 21, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На прошлой неделе мы открыли для москвичей возможность усилить иммунитет от коронавируса, пройдя повторную вакцинацию. Чтобы сделать процесс вакцинации еще более комфортным и доступным, мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно в крупнейшем пункте в Гостином дворе. Таким образом, число центров увеличилось до 21", - рассказала вице-мэр.
По ее словам, жители, которые планируют сделать повторную прививку в Гостином дворе, должны иметь с собой сертификат о первичной вакцинации.
На данный момент повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом. Жители могут выбрать любую вакцину из доступных в 21 пункте повторной вакцинации.
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
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Заммэра отметила, что если первичная вакцинация шла в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, то для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации, например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе, то повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации.
В понедельник мэр столицы Сергей Собянин открыл в Гостином дворе в центре Москвы один из крупнейших в Европе и России центров вакцинации. Прививки там смогут получать до 50 человек одновременно. Центр работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных. Его пропускная способность — 6 тысяч человек в день. С 1 июля сделать повторную вакцинацию без предварительной записи в столице можно в восьми павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля – еще и в 12 столичных поликлиниках по предзаписи.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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