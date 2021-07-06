https://ria.ru/20210706/restorany-1740136883.html
Эксперт оценил меры поддержки ресторанов в Москве
Эксперт оценил меры поддержки ресторанов в Москве - РИА Новости, 06.07.2021
Эксперт оценил меры поддержки ресторанов в Москве
Меры правительства Москвы по поддержке предприятий питания могут помочь бизнесу покрыть половину убытков, заявил РИА Новости директор Института экономики роста... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:22
2021-07-06T17:22
2021-07-06T17:22
россия
сергей собянин
москва
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Меры правительства Москвы по поддержке предприятий питания могут помочь бизнесу покрыть половину убытков, заявил РИА Новости директор Института экономики роста имени Столыпина, советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятий общественного питания. В частности, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг."В целом, набор мер правительства Москвы уже достаточно солидный. Это и субсидии в 1 миллион рублей, и компенсация коммунальных платежей. ... Есть и льготные кредиты для более крупных предприятий по ставке 6%. Откровенно говоря, всех убытков отрасли (предприятий общественного питания - ред.) это не покроет, но половину - вполне возможно", - сказал Свириденко.Собеседник агентства также отметил, что по аналогии с прошлым годом меры помогут предприятиям пережить в режиме экономии новый сложный для них период."У Москвы, конечно, особые возможности по оказанию поддержки предприятиям, но и эти возможности с учетом продолжительности кризиса и его волнообразного темпа, не так просто реализовать. Что касается других регионов, то, конечно, им нужна дополнительная помощь из федерального центра для оказания нового пакета мер поддержки бизнеса на местах", - добавил Свириденко.
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Рестораны Москвы начали принимать гостей по QR-кодам
С 28 июня рестораны и кафе столицы принимают гостей только при наличии QR-кода. Исключения составляют летние веранды, рестораны при отелях и столовые на предприятиях. Код выдается тем, кто прошел второй этап вакцинации от COVID-19 или официально переболел. Посетителями также могут стать гости с отрицательным результатом ПЦР-теста, действительным в течение трех дней.
2021-07-06T17:22
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россия, сергей собянин, москва, экономика
Эксперт оценил меры поддержки ресторанов в Москве
Свириденко заявил, что меры поддержки ресторанов в Москве могут покрыть половину убытка бизнеса
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Меры правительства Москвы
по поддержке предприятий питания могут помочь бизнесу покрыть половину убытков, заявил РИА Новости директор Института экономики роста имени Столыпина, советник уполномоченного при президенте России
по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин
подписал постановление о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятий общественного питания. В частности, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг.
"В целом, набор мер правительства Москвы уже достаточно солидный. Это и субсидии в 1 миллион рублей, и компенсация коммунальных платежей. ... Есть и льготные кредиты для более крупных предприятий по ставке 6%. Откровенно говоря, всех убытков отрасли (предприятий общественного питания - ред.) это не покроет, но половину - вполне возможно", - сказал Свириденко.
Собеседник агентства также отметил, что по аналогии с прошлым годом меры помогут предприятиям пережить в режиме экономии новый сложный для них период.
"У Москвы, конечно, особые возможности по оказанию поддержки предприятиям, но и эти возможности с учетом продолжительности кризиса и его волнообразного темпа, не так просто реализовать. Что касается других регионов, то, конечно, им нужна дополнительная помощь из федерального центра для оказания нового пакета мер поддержки бизнеса на местах", - добавил Свириденко.