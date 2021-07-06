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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210706/remont-1740120485.html
В Тюменской области в 2021 году отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту
В Тюменской области в 2021 году отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту - РИА Новости, 06.07.2021
В Тюменской области в 2021 году отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту
В Тюменской области выполнено около 70% работ по ремонту региональных автодорог, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные качественные... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:15
2021-07-06T16:15
тюменская область
автомобильные дороги
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. В Тюменской области выполнено около 70% работ по ремонту региональных автодорог, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает главное управление строительства региона.К настоящему времени приняты в эксплуатацию модернизированные участки дорог Нижняя Тавда — Картымский в Нижнетавдинском районе, Ялуторовск — Ярково в Ярковском районе и Тюмень — Нижняя Тавда в Тюменском районе.На дорогах были, в частности, восстановлены участки с пучинистыми и слабыми грунтами, заменено покрытие, проведены устройство съездов и откосов, укрепление обочин, замена автопавильонов и барьерного ограждения.Ремонтные работы продолжаются на дорогах Богандинский — Червишево — Чаплык (в Тюменском районе), на подъездах к деревне Муллаши и селу Караульнояр, на обходе Тюмени.Всего в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области запланирован ремонт 123 объектов общей протяженностью 149,1 километра. По итогам 2021 года нормативное состояние дорожной сети Тюменской агломерации планируется увеличить до 82%, а региональной сети - до 62,59%, отмечается в сообщении.
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автомобильные дороги, тюменская область

В Тюменской области в 2021 году отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту

16:15 06.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЮМЕНЬ, 6 июл – РИА Новости. В Тюменской области выполнено около 70% работ по ремонту региональных автодорог, запланированных на 2021 год в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает главное управление строительства региона.
К настоящему времени приняты в эксплуатацию модернизированные участки дорог Нижняя Тавда — Картымский в Нижнетавдинском районе, Ялуторовск — Ярково в Ярковском районе и Тюмень — Нижняя Тавда в Тюменском районе.
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На дорогах были, в частности, восстановлены участки с пучинистыми и слабыми грунтами, заменено покрытие, проведены устройство съездов и откосов, укрепление обочин, замена автопавильонов и барьерного ограждения.
Ремонтные работы продолжаются на дорогах Богандинский — Червишево — Чаплык (в Тюменском районе), на подъездах к деревне Муллаши и селу Караульнояр, на обходе Тюмени.
Всего в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области запланирован ремонт 123 объектов общей протяженностью 149,1 километра. По итогам 2021 года нормативное состояние дорожной сети Тюменской агломерации планируется увеличить до 82%, а региональной сети - до 62,59%, отмечается в сообщении.
 
Тюменская областьАвтомобильные дорогиТюменская область
 
 
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