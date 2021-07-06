В США в праздничные выходные порядка 150 человек погибли в перестрелках
© РИА Новости / Бастьен Галле / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в общественном автобусе в Женеве во время саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
В США во время праздничных выходных порядка 150 человек погибли в перестрелках
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Как минимум 150 человек стали жертвами вооруженного насилия в США в минувшие выходные, по всей стране произошло более 400 эпизодов стрельбы, сообщают СМИ.
Как передает CNN, в минувшие выходные, которые продолжались с 3 по 5 июля, в связи с национальным праздником Днем независимости, выпавшим на воскресенье, только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой. В прошлом году, по данным полиции, цифра была еще выше - пострадали 30 человек. 4 июля в Нью-Йорке было 12 эпизодов стрельбы, 13 человек стали их жертвами.
В Чикаго с вечера пятницы до утра понедельника подстрелили 83 человека, 14 погибли, пострадали пяти- и шестилетние девочки. Один из убитых был членом нацгвардии армии США, подстрелили и двоих полицейских, их жизням ничего не угрожает.
Утром в воскресенье в штате Техас произошла перестрелка возле автомойки. Как сообщает телеканал, один из участников спора отошел, вернулся с пистолетом и открыл огонь в сторону людей. По словам сотрудников полиции, большинство жертв были простыми наблюдателями, они находятся в стабильном состоянии.
Днем в пятницу подстрелили четырех детей в штате Вирджиния, жертвам от 6 до 16 лет. В штате Огайо двенадцать человек пострадали в результате стрельбы на вечеринке, 17-летняя жертва была отправлена на вертолете в больницу, но скончалась по дороге. В другом городе в штате Огайо в результате стрельбы погибли двое юношей 16 и 19 лет, две девушки 16 и 17 лет и 15-летний подросток были ранены. В штате Даллас 62-летнего мужчину застрелили в ходе спора.
Телеканал ссылается на данные Архива вооруженного насилия - специализированного сайта, собирающего информацию о соответствующих эпизодах, указанные данные не окончательны и обновляются.