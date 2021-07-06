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Почему "Новотерская" пропала с прилавков?

Почему "Новотерская" пропала с прилавков? - РИА Новости, 06.07.2021

Почему "Новотерская" пропала с прилавков?

В магазинах страны с прилавков пропала минеральная целебная вода "Новотерская". Предприятие – на грани закрытия, сотрудники "Кавминвод" отправлены в отпуска.

2021-07-06T09:18

2021-07-06T09:18

2021-07-06T09:18

видео

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Вывозить продукцию фурами стало невозможно, после того, как на дороге, ведущей на завод, появились шлагбаумы. С 2014 года эта территория находится в частном владении, и теперь собственник перекрыл проезд.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Почему "Новотерская" пропала с прилавков? В магазинах страны с прилавков пропала минеральная целебная вода "Новотерская". Предприятие – на грани закрытия, сотрудники "Кавминвод" отправлены в отпуска. Вывозить продукцию фурами стало невозможно, после того, как на дороге, ведущей на завод, появились шлагбаумы. С 2014 года эта территория находится в частном владении, и теперь собственник перекрыл проезд. 2021-07-06T09:18 true PT4M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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