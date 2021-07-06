https://ria.ru/20210706/novoterskaya-1740036896.html
Почему "Новотерская" пропала с прилавков?
Почему "Новотерская" пропала с прилавков? - РИА Новости, 06.07.2021
Почему "Новотерская" пропала с прилавков?
В магазинах страны с прилавков пропала минеральная целебная вода "Новотерская". Предприятие – на грани закрытия, сотрудники "Кавминвод" отправлены в отпуска.
2021-07-06T09:18
2021-07-06T09:18
2021-07-06T09:18
видео
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Вывозить продукцию фурами стало невозможно, после того, как на дороге, ведущей на завод, появились шлагбаумы. С 2014 года эта территория находится в частном владении, и теперь собственник перекрыл проезд.
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Почему "Новотерская" пропала с прилавков?
В магазинах страны с прилавков пропала минеральная целебная вода "Новотерская". Предприятие – на грани закрытия, сотрудники "Кавминвод" отправлены в отпуска. Вывозить продукцию фурами стало невозможно, после того, как на дороге, ведущей на завод, появились шлагбаумы. С 2014 года эта территория находится в частном владении, и теперь собственник перекрыл проезд.
2021-07-06T09:18
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PT4M45S
РИА Новости
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видео, видео
Почему "Новотерская" пропала с прилавков?
В магазинах страны с прилавков пропала минеральная целебная вода "Новотерская". Предприятие – на грани закрытия, сотрудники "Кавминвод" отправлены в отпуска.
2021-07-06T09:18
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PT4M45S
Почему "Новотерская" пропала с прилавков?
В магазинах страны с прилавков пропала минеральная целебная вода "Новотерская". Предприятие – на грани закрытия, сотрудники "Кавминвод" отправлены в отпуска.