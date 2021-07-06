https://ria.ru/20210706/navalnyy-1740076707.html

Суд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным

Суд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным - РИА Новости, 06.07.2021

Суд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным

Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Люблинского суда, обязующее его удалить порочащие бизнесмена Евгения Пригожина сведения,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:43

2021-07-06T12:43

2021-07-06T12:43

россия

евгений пригожин

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b53b0a5e93a9111cf2506b3f1e770a37.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Люблинского суда, обязующее его удалить порочащие бизнесмена Евгения Пригожина сведения, дать опровержение и выплатить компенсацию, сообщает принадлежащая коммерсанту компания "Конкорд"."По результатам рассмотрения Мосгорсуд определил: решение оставить в силе, апелляционную жалобу Навального оставить без удовлетворения, тем самым подтвердив обоснованность заявленных исковых требований", - говорится в сообщении на странице "Конкорда" в "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что ранее Навального обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале Навальный Live, а также выплатить Евгению Пригожину компенсацию в полмиллиона рублей.В минувшем октябре в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и "Фонда борьбы с коррупцией"* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.Сам блогер сейчас находится в исправительной колонии: Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210701/volkov-1739504921.html

https://ria.ru/20210630/navalnyy-1739275055.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений пригожин, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия