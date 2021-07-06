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Суд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
Суд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным - РИА Новости, 06.07.2021
Суд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Люблинского суда, обязующее его удалить порочащие бизнесмена Евгения Пригожина сведения,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:43
2021-07-06T12:43
россия
евгений пригожин
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Люблинского суда, обязующее его удалить порочащие бизнесмена Евгения Пригожина сведения, дать опровержение и выплатить компенсацию, сообщает принадлежащая коммерсанту компания "Конкорд"."По результатам рассмотрения Мосгорсуд определил: решение оставить в силе, апелляционную жалобу Навального оставить без удовлетворения, тем самым подтвердив обоснованность заявленных исковых требований", - говорится в сообщении на странице "Конкорда" в "ВКонтакте".В пресс-службе напомнили, что ранее Навального обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале Навальный Live, а также выплатить Евгению Пригожину компенсацию в полмиллиона рублей.В минувшем октябре в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и "Фонда борьбы с коррупцией"* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.Сам блогер сейчас находится в исправительной колонии: Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210701/volkov-1739504921.html
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россия, евгений пригожин, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Суд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным
12:43 06.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мосгорсуд отклонил жалобу Навального по спору с Пригожиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Люблинского суда, обязующее его удалить порочащие бизнесмена Евгения Пригожина сведения, дать опровержение и выплатить компенсацию, сообщает принадлежащая коммерсанту компания "Конкорд".
"По результатам рассмотрения Мосгорсуд определил: решение оставить в силе, апелляционную жалобу Навального оставить без удовлетворения, тем самым подтвердив обоснованность заявленных исковых требований", - говорится в сообщении на странице "Конкорда" в "ВКонтакте".
В пресс-службе напомнили, что ранее Навального обязали удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале Навальный Live, а также выплатить Евгению Пригожину компенсацию в полмиллиона рублей.
В минувшем октябре в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
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Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и "Фонда борьбы с коррупцией"* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
Сам блогер сейчас находится в исправительной колонии: Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
*Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
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РоссияЕвгений ПригожинАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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