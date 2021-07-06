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Шоубиз
https://ria.ru/20210706/maksim-1740077028.html
Пока МакSим в коме: клип "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров
Пока МакSим в коме: клип "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров - РИА Новости, 06.07.2021
Пока МакSим в коме: клип "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров
Клип певицы МакSим (Марина Абросимова) на песню "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров на YouTube. Об этом сообщили в официальной фан-группе... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:08
2021-07-06T15:08
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Клип певицы МакSим (Марина Абросимова) на песню "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров на YouTube. Об этом сообщили в официальной фан-группе исполнительницы ВКонтакте. Черно-белый ролик, снятый Ириной Мироновой, вышел в 2008 году. В нем героиня МакSим тяжело переживает новость о том, что ее любимый мужчина женится на лучшей подруге. Ей же остается только в тайне ото всех бороться со своими чувствами. Сейчас певица уже несколько недель сражается за свою жизнь. В середине июня стало известно, что врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ из-за сильного поражения легких, вызванного пневмонией, и низкой сатурации. При этом тесты на коронавирус у поп-звезды отрицательные.В комментариях под публикацией обеспокоенные поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения. Накануне директор певицы Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки, сказав, что надежда на выздоровление есть, но еще рано делать прогнозы. Песня "Знаешь ли ты" вошла в дебютный студийный альбом исполнительницы "Трудный возраст" (2005-2006 годы), и сразу стала хитом и визитной карточкой МакSим. В 2011 году композиция также вошла в список самых запоминающихся поп-хитов последних 20 лет.
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youtube, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Пока МакSим в коме: клип "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров

15:08 06.07.2021
 
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Клип певицы МакSим (Марина Абросимова) на песню "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров на YouTube. Об этом сообщили в официальной фан-группе исполнительницы ВКонтакте.
"Клип "Знаешь ли ты" преодолел отметку в 63 миллиона просмотров. Это первый клип МакSим, достигший такого результата", — говорится в публикации.
Черно-белый ролик, снятый Ириной Мироновой, вышел в 2008 году. В нем героиня МакSим тяжело переживает новость о том, что ее любимый мужчина женится на лучшей подруге. Ей же остается только в тайне ото всех бороться со своими чувствами.
Сейчас певица уже несколько недель сражается за свою жизнь. В середине июня стало известно, что врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ из-за сильного поражения легких, вызванного пневмонией, и низкой сатурации. При этом тесты на коронавирус у поп-звезды отрицательные.
В комментариях под публикацией обеспокоенные поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения.
"Выздоравливай, Марина, пожалуйста! Мы тебя очень сильно любим и ждем. Мы все очень переживаем за тебя. Мы с тобой! Ты сильная! Ты справишься!", "Мариночка, любимая наша девочка, выздоравливай поскорее, пожалуйста. Ты нам очень сильно нужна. Мы тебя любим всей душой, и молимся за тебя, чтобы было все хорошо", — обратились к звезде пользователи.
Накануне директор певицы Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки, сказав, что надежда на выздоровление есть, но еще рано делать прогнозы.
Песня "Знаешь ли ты" вошла в дебютный студийный альбом исполнительницы "Трудный возраст" (2005-2006 годы), и сразу стала хитом и визитной карточкой МакSим. В 2011 году композиция также вошла в список самых запоминающихся поп-хитов последних 20 лет.
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