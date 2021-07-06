https://ria.ru/20210706/maksim-1740077028.html

Пока МакSим в коме: клип "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров

Пока МакSим в коме: клип "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров - РИА Новости, 06.07.2021

Пока МакSим в коме: клип "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров

Клип певицы МакSим (Марина Абросимова) на песню "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров на YouTube. Об этом сообщили в официальной фан-группе... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:08

2021-07-06T15:08

2021-07-06T15:08

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Клип певицы МакSим (Марина Абросимова) на песню "Знаешь ли ты" набрал 63 миллиона просмотров на YouTube. Об этом сообщили в официальной фан-группе исполнительницы ВКонтакте. Черно-белый ролик, снятый Ириной Мироновой, вышел в 2008 году. В нем героиня МакSим тяжело переживает новость о том, что ее любимый мужчина женится на лучшей подруге. Ей же остается только в тайне ото всех бороться со своими чувствами. Сейчас певица уже несколько недель сражается за свою жизнь. В середине июня стало известно, что врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ из-за сильного поражения легких, вызванного пневмонией, и низкой сатурации. При этом тесты на коронавирус у поп-звезды отрицательные.В комментариях под публикацией обеспокоенные поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения. Накануне директор певицы Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки, сказав, что надежда на выздоровление есть, но еще рано делать прогнозы. Песня "Знаешь ли ты" вошла в дебютный студийный альбом исполнительницы "Трудный возраст" (2005-2006 годы), и сразу стала хитом и визитной карточкой МакSим. В 2011 году композиция также вошла в список самых запоминающихся поп-хитов последних 20 лет.

https://ria.ru/20210705/prichastie-1739932187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды