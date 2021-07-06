https://ria.ru/20210706/litvinovich-1740059810.html
Литвинович через суд обжаловала исключение из ОНК
Литвинович через суд обжаловала исключение из ОНК - РИА Новости, 06.07.2021
Литвинович через суд обжаловала исключение из ОНК
Марина Литвинович подала судебный иск, в котором просит признать незаконным решение Общественной палаты России о досрочном прекращении ее полномочий в столичной РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:14
2021-07-06T11:14
2021-07-06T11:15
марина литвинович
россия
любовь соболь
онк
фонд борьбы с коррупцией
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Марина Литвинович подала судебный иск, в котором просит признать незаконным решение Общественной палаты России о досрочном прекращении ее полномочий в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), рассказал РИА Новости её адвокат Даниил Берман.Она требует признать незаконным это решение и восстановить её полномочия."Мы направили иск в Тверской суд Москвы… Когда мы обратились в ОНК с письменным обращением и попросили показать документы, протоколы, которые сопровождали её лишение статуса, что именно она нарушила, они нам ответили, что не могут раскрыть эту информацию из-за того, что они содержат чьи-то персональные данные", - рассказал собеседник агентства.Само заявление в базе суда пока не зарегистрировано.Как заявляла сама общественница, процесс лишения был запущен после того, как она разгласила в интервью телеканалу "Дождь" данные следствия, которое велось в отношении юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь.Впоследствии в ОНК РИА Новости заявили, что Литвинович неоднократно нарушила кодекс этики, ненадлежащим образом исполняла свои обязанности, а также разглашала данные следствия, распространяла ложные сведения и навязывала адвоката заключенным.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210307/litvinovich-1600285187.html
https://ria.ru/20210607/gosduma-1735990662.html
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марина литвинович, россия, любовь соболь, онк, фонд борьбы с коррупцией, москва
Литвинович через суд обжаловала исключение из ОНК
11:14 06.07.2021 (обновлено: 11:15 06.07.2021)
Марина Литвинович потребовала признать незаконным решение о прекращении ее полномочий в ОНК