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Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду - РИА Новости, 06.07.2021
Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T04:57
2021-07-06T04:57
елена чернышева
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в беседе с телеканалом "Москва 24" предупредила россиян об опасности паразитов-церкарий, с которыми они могут столкнуться при купании в водоемах.При этом специалист отдельно подчеркнула, что отдыхающие не столкнутся с такой проблемой в разрешенных для купания местах. Однако в прочих водоемах опасность укуса циркарий существует, даже если просто помочить в воде ноги.Кроме того, медик рассказала, что делать, если контакт с паразитом все-таки произошел. "Пораженную зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура", — объяснила Чернышева.Она также отметила, что тяжесть заболевания проявляется у каждого индивидуально, и, например дети переносят ее хуже. Чернышева добавила, что меры нужно принимать при сильном зуде.Также медик посоветовала после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ.
https://ria.ru/20200718/1574536926.html
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елена чернышева, россия, здоровье, общество
Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:57 06.07.2021
 
© Департамент ГОЧСиПБ г. МосквыПляж в Москве
Пляж в Москве
© Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы

Врач-паразитолог Чернышева предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в беседе с телеканалом "Москва 24" предупредила россиян об опасности паразитов-церкарий, с которыми они могут столкнуться при купании в водоемах.
"Церкарии – это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы <…> Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так", — сказала Чернышева.
При этом специалист отдельно подчеркнула, что отдыхающие не столкнутся с такой проблемой в разрешенных для купания местах. Однако в прочих водоемах опасность укуса циркарий существует, даже если просто помочить в воде ноги.
Кроме того, медик рассказала, что делать, если контакт с паразитом все-таки произошел.
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"Пораженную зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура", — объяснила Чернышева.
Она также отметила, что тяжесть заболевания проявляется у каждого индивидуально, и, например дети переносят ее хуже. Чернышева добавила, что меры нужно принимать при сильном зуде.
Также медик посоветовала после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ.
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