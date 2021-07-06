https://ria.ru/20210706/kupanie-1740026307.html

Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду

Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду - РИА Новости, 06.07.2021

Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду

РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T04:57

2021-07-06T04:57

2021-07-06T04:57

елена чернышева

россия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155588/35/1555883594_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_5c46e756f76086030d02746e8d05efe7.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в беседе с телеканалом "Москва 24" предупредила россиян об опасности паразитов-церкарий, с которыми они могут столкнуться при купании в водоемах.При этом специалист отдельно подчеркнула, что отдыхающие не столкнутся с такой проблемой в разрешенных для купания местах. Однако в прочих водоемах опасность укуса циркарий существует, даже если просто помочить в воде ноги.Кроме того, медик рассказала, что делать, если контакт с паразитом все-таки произошел. "Пораженную зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура", — объяснила Чернышева.Она также отметила, что тяжесть заболевания проявляется у каждого индивидуально, и, например дети переносят ее хуже. Чернышева добавила, что меры нужно принимать при сильном зуде.Также медик посоветовала после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем и по возможности принимать душ.

https://ria.ru/20200718/1574536926.html

https://ria.ru/20200720/1574575317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена чернышева, россия, здоровье, общество