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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740118361.html
Опрос показал, готовы ли россияне идти на свидание с непривитыми
Опрос показал, готовы ли россияне идти на свидание с непривитыми - РИА Новости, 06.07.2021
Опрос показал, готовы ли россияне идти на свидание с непривитыми
Более четверти россиян готовы пойти на свидание только в том случае, если другой человек привился от коронавируса или имеет антитела, говорится в исследовании... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:00
2021-07-06T16:00
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
лаборатория касперского
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более четверти россиян готовы пойти на свидание только в том случае, если другой человек привился от коронавируса или имеет антитела, говорится в исследовании "Лаборатория Касперского".Исследование было проведено среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств (в том числе 506 человек из России) методом опроса по заказу "Лаборатории Касперского" агентством Sapio в июне 2021 года."Двадцать восемь процентов россиян готовы встретиться лично только при условии, что новый знакомый привит или имеет антитела к коронавирусу", - говорится в сообщении по итогам исследования.Кроме того, в 2021 году практически у половины (45%) пользователей сервисов для знакомств общение остается виртуальным, тогда как до 2020 года онлайн-знакомства не приводили к личным встречам только в 24% случаев. "Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете", - отмечает "Лаборатория Касперского".Помимо опасений заразиться, от личных встреч пользователей останавливает отсутствие чувства безопасности: 64% респондентов боятся, что человек окажется не тем, за кого себя выдавал, а 35% опасаются преследования в виртуальном или реальном мире.Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова при этом указала, что пользователям следует оберегать свою приватность в интернете, не выкладывать слишком много информации о себе, обдумывать, какими данными можно поделиться с малознакомым человеком."Злоумышленники умеют комбинировать данные, которые собирают из открытых источников и могут использовать их для фишинга или откровенного мошенничества", - добавила Наместникова, слова которой приводятся в сообщении. Эксперты компании рекомендуют, в частности, не делиться фотографиями, на которых указано место работы, проживания или другие приватные данные, а также использовать в начале общения мессенджер, встроенный в сервис.
https://ria.ru/20210706/vshe-1740113295.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, лаборатория касперского, общество
Опрос показал, готовы ли россияне идти на свидание с непривитыми
16:00 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Опрос: более четверти россиян не пойдут на свидания с непривитыми от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более четверти россиян готовы пойти на свидание только в том случае, если другой человек привился от коронавируса или имеет антитела, говорится в исследовании "Лаборатория Касперского".
Исследование было проведено среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств (в том числе 506 человек из России) методом опроса по заказу "Лаборатории Касперского" агентством Sapio в июне 2021 года.
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"Двадцать восемь процентов россиян готовы встретиться лично только при условии, что новый знакомый привит или имеет антитела к коронавирусу", - говорится в сообщении по итогам исследования.
Кроме того, в 2021 году практически у половины (45%) пользователей сервисов для знакомств общение остается виртуальным, тогда как до 2020 года онлайн-знакомства не приводили к личным встречам только в 24% случаев. "Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете", - отмечает "Лаборатория Касперского".
Помимо опасений заразиться, от личных встреч пользователей останавливает отсутствие чувства безопасности: 64% респондентов боятся, что человек окажется не тем, за кого себя выдавал, а 35% опасаются преследования в виртуальном или реальном мире.
Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова при этом указала, что пользователям следует оберегать свою приватность в интернете, не выкладывать слишком много информации о себе, обдумывать, какими данными можно поделиться с малознакомым человеком.
"Злоумышленники умеют комбинировать данные, которые собирают из открытых источников и могут использовать их для фишинга или откровенного мошенничества", - добавила Наместникова, слова которой приводятся в сообщении. Эксперты компании рекомендуют, в частности, не делиться фотографиями, на которых указано место работы, проживания или другие приватные данные, а также использовать в начале общения мессенджер, встроенный в сервис.
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