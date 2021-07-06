https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740118361.html

Опрос показал, готовы ли россияне идти на свидание с непривитыми

Опрос показал, готовы ли россияне идти на свидание с непривитыми - РИА Новости, 06.07.2021

Опрос показал, готовы ли россияне идти на свидание с непривитыми

Более четверти россиян готовы пойти на свидание только в том случае, если другой человек привился от коронавируса или имеет антитела, говорится в исследовании... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:00

2021-07-06T16:00

2021-07-06T16:00

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

здоровье - общество

лаборатория касперского

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073791_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cfb4695122a201ef0b69ac33d9086db7.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более четверти россиян готовы пойти на свидание только в том случае, если другой человек привился от коронавируса или имеет антитела, говорится в исследовании "Лаборатория Касперского".Исследование было проведено среди 18 тысяч пользователей сервисов для онлайн-знакомств (в том числе 506 человек из России) методом опроса по заказу "Лаборатории Касперского" агентством Sapio в июне 2021 года."Двадцать восемь процентов россиян готовы встретиться лично только при условии, что новый знакомый привит или имеет антитела к коронавирусу", - говорится в сообщении по итогам исследования.Кроме того, в 2021 году практически у половины (45%) пользователей сервисов для знакомств общение остается виртуальным, тогда как до 2020 года онлайн-знакомства не приводили к личным встречам только в 24% случаев. "Пандемия внесла свои коррективы: люди стали более осторожными в том, что касается поиска пары в интернете", - отмечает "Лаборатория Касперского".Помимо опасений заразиться, от личных встреч пользователей останавливает отсутствие чувства безопасности: 64% респондентов боятся, что человек окажется не тем, за кого себя выдавал, а 35% опасаются преследования в виртуальном или реальном мире.Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Мария Наместникова при этом указала, что пользователям следует оберегать свою приватность в интернете, не выкладывать слишком много информации о себе, обдумывать, какими данными можно поделиться с малознакомым человеком."Злоумышленники умеют комбинировать данные, которые собирают из открытых источников и могут использовать их для фишинга или откровенного мошенничества", - добавила Наместникова, слова которой приводятся в сообщении. Эксперты компании рекомендуют, в частности, не делиться фотографиями, на которых указано место работы, проживания или другие приватные данные, а также использовать в начале общения мессенджер, встроенный в сервис.

https://ria.ru/20210706/vshe-1740113295.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740101671.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, лаборатория касперского, общество