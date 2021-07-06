https://ria.ru/20210706/kirgiziya-1740091175.html

МИД Киргизии вручил ноту послу Турции

МИД Киргизии вручил ноту послу Турции - РИА Новости, 06.07.2021

МИД Киргизии вручил ноту послу Турции

МИД Киргизии вручил ноту послу Турции в связи с операцией турецких спецслужб по задержанию и вывозу из страны основателя сети учебных заведений Орхана Инанды,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:48

2021-07-06T13:48

2021-07-06T20:15

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БИШКЕК, 6 июл — РИА Новости. МИД Киргизии вручил ноту послу Турции в связи с операцией турецких спецслужб по задержанию и вывозу из страны основателя сети учебных заведений Орхана Инанды, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.Как сообщается, во вторник по поручению президента страны Садыра Жапарова посол Турции Ахмет Доган был вызван в МИД Киргизии."Главе дипломатического представительства Турции вручена нота в связи с проведением турецкой стороной операции по задержанию и доставке в Турецкую Республику гражданина Кыргызской Республики Орхана Инанды", — заявил представитель пресс-службы.По его словам, киргизская сторона "указала на недопустимость подобных действий, которые грубо нарушают основные принципы и нормы международного права, в том числе в области уважения прав и свобод человека, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах и других документах"."Кыргызская сторона призвала турецкую сторону вернуть О. Инанды в Кыргызскую Республику и принять все необходимые меры с целью обеспечения должного с ним обращения и недопущения применения к нему насильственных и унижающих достоинство действий в соответствии с нормами международного права", — отметили в МИД.Как добавили в пресс-службе, Доган, в свою очередь, подчеркнул, что "Инанды является гражданином Турецкой Республики и признается исключительно как гражданин Турции"."МИД Кыргызской Республики приложит все необходимые усилия для возвращения О. Инанды в Кыргызскую Республику и защиты его прав и законных интересов как гражданина Кыргызской Республики в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и нормами международного права", — подытожили во внешнеполитическом ведомстве.Гражданин Турции Инанды, живущий в Киргизии с середины 90-х годов, пропал в Бишкеке 1 июня. Он создал в республике обширную сеть образовательных учреждений "Сапат", в которую входят многочисленные лицеи, школы и университет. Его жена ранее утверждала, что Инанды находится на территории посольства Турции. МВД Киргизии объявило его в межгосударственный розыск. Пятого июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Орхан Инанды, которого в Анкаре называют лидером организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Центральной Азии, в результате работы турецких спецслужб доставлен в Турцию и передан правосудию.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20210610/diktator-1736357073.html

https://ria.ru/20210614/kirgiziya-1736919206.html

https://ria.ru/20210607/diplomatiya-1735669782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, мид киргизии, турция, киргизия, в мире