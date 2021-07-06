https://ria.ru/20210706/kadyrov-1740099416.html

Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни

Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни - РИА Новости, 06.07.2021

Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:32

2021-07-06T14:32

2021-07-06T16:14

единая россия

владимир путин

рамзан кадыров

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона.Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне 26 июня выдвинуло его на должность руководителя региона на предстоящих выборах.В избиркоме пояснили, что срок выдвижения кандидатов на должность главы Чеченской Республики заканчивается 8 июля. Не позднее 18:00 4 августа выдвинутые кандидаты должны представить в избирком Чечни документы для регистрации.Президент России Владимир Путин 23 июня во время встречи в режиме видеоконференции предложил Кадырову пойти на выборы главы республики на новый срок. В тот же день Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к нему выдвинуть свою кандидатуру.Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56 процента голосов.

https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html

https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738260897.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика