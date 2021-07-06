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Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни - РИА Новости, 06.07.2021
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:32
2021-07-06T16:14
единая россия
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона.Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне 26 июня выдвинуло его на должность руководителя региона на предстоящих выборах.В избиркоме пояснили, что срок выдвижения кандидатов на должность главы Чеченской Республики заканчивается 8 июля. Не позднее 18:00 4 августа выдвинутые кандидаты должны представить в избирком Чечни документы для регистрации.Президент России Владимир Путин 23 июня во время встречи в режиме видеоконференции предложил Кадырову пойти на выборы главы республики на новый срок. В тот же день Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к нему выдвинуть свою кандидатуру.Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56 процента голосов.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html
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единая россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
14:32 06.07.2021 (обновлено: 16:14 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона.
Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне 26 июня выдвинуло его на должность руководителя региона на предстоящих выборах.
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:03
Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
В избиркоме пояснили, что срок выдвижения кандидатов на должность главы Чеченской Республики заканчивается 8 июля. Не позднее 18:00 4 августа выдвинутые кандидаты должны представить в избирком Чечни документы для регистрации.
Президент России Владимир Путин 23 июня во время встречи в режиме видеоконференции предложил Кадырову пойти на выборы главы республики на новый срок. В тот же день Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к нему выдвинуть свою кандидатуру.
Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56 процента голосов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:12
Биография Рамзана Кадырова
 
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