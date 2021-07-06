https://ria.ru/20210706/kadyrov-1740099416.html
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни - РИА Новости, 06.07.2021
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:32
2021-07-06T14:32
2021-07-06T16:14
единая россия
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы республики, сообщает избирком региона.Региональное отделение партии "Единая Россия" в Чечне 26 июня выдвинуло его на должность руководителя региона на предстоящих выборах.В избиркоме пояснили, что срок выдвижения кандидатов на должность главы Чеченской Республики заканчивается 8 июля. Не позднее 18:00 4 августа выдвинутые кандидаты должны представить в избирком Чечни документы для регистрации.Президент России Владимир Путин 23 июня во время встречи в режиме видеоконференции предложил Кадырову пойти на выборы главы республики на новый срок. В тот же день Всемирный съезд народов Чечни принял декларацию с призывом к нему выдвинуть свою кандидатуру.Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56 процента голосов.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738260897.html
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единая россия, владимир путин, рамзан кадыров, политика
Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
14:32 06.07.2021 (обновлено: 16:14 06.07.2021)
Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни