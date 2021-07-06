https://ria.ru/20210706/islandiya-1740170429.html
Исландия успешно провела эксперимент по сокращению рабочей недели
Исландия успешно провела эксперимент по сокращению рабочей недели - РИА Новости, 06.07.2021
Исландия успешно провела эксперимент по сокращению рабочей недели
Подавляющее большинство работающего населения Исландии добилось права на сокращенную рабочую неделю после успешного тестирования нового формата. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T20:15
2021-07-06T20:15
2021-07-06T21:05
исландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103212/62/1032126237_0:124:3062:1846_1920x0_80_0_0_94848e9349efaf8cc4d3c0090c3bcef0.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подавляющее большинство работающего населения Исландии добилось права на сокращенную рабочую неделю после успешного тестирования нового формата.Как сообщила местная Ассоциация за устойчивую демократию (Alda), уже 86% работников переведены на новый график или имеют право обсуждать этот вопрос с работодателями. Профсоюзы добились постоянного сокращения традиционной 40-часовой рабочей недели для десятков тысяч сотрудников по всей стране.Два таких эксперимента правительство Исландии и власти Рейкьявика организовали в 2015-м и 2017 году в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. В них приняли участие около 2,5 тысячи служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения страны). В рамках тестирования они перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. При этом зарплата не сокращалась."Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени", — говорится в докладе Alda.Согласно результатам эксперимента, в большинстве случаев продуктивность осталась прежней или, наоборот, выросла.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/islandiya-1739322362.html
https://ria.ru/20210528/mintrud-1734581084.html
исландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/103212/62/1032126237_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_c99c53c824b202d5fd0f83e03600013a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исландия, в мире
Исландия успешно провела эксперимент по сокращению рабочей недели
20:15 06.07.2021 (обновлено: 21:05 06.07.2021)
Исландия перешла на сокращенную рабочую неделю после успешного тестирования
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Подавляющее большинство работающего населения Исландии
добилось права на сокращенную рабочую неделю после успешного тестирования нового формата.
Как сообщила местная Ассоциация за устойчивую демократию (Alda), уже 86% работников переведены на новый график или имеют право обсуждать этот вопрос с работодателями. Профсоюзы добились постоянного сокращения традиционной 40-часовой рабочей недели для десятков тысяч сотрудников по всей стране.
Два таких эксперимента правительство Исландии и власти Рейкьявика организовали в 2015-м и 2017 году в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. В них приняли участие около 2,5 тысячи служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения страны). В рамках тестирования они перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю. При этом зарплата не сокращалась.
"Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени", — говорится в докладе Alda.
Согласно результатам эксперимента, в большинстве случаев продуктивность осталась прежней или, наоборот, выросла.