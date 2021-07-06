Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 из них опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести", - сказала она.Поисково-спасательная операция продолжается 13-й день на месте обрушения многоквартирного дома в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.Спасатели готовятся к тропическому шторму "Эльза", но пока не могут сказать, как сильный ветер и ливни, которые ожидаются в Майами уже во вторник, скажутся на ходе операции."Поисково-спасательные группы дополнены метеорологами, которые отслеживают любые погодные изменения, способные повлиять на работы", - сказала Лавин Кава.За последние часы, по ее словам, операция ненадолго останавливалась из-за молний в окрестностях. В минувшие выходные были снесены остатки здания, угрожавшие безопасности спасателей.
Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32, 113 остаются пропавшими без вести
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
"Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 из них опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести", - сказала она.
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