https://ria.ru/20210706/florida-1740135854.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек - РИА Новости, 06.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила на... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:18

2021-07-06T17:18

2021-07-06T18:11

флорида

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сша

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 из них опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести", - сказала она.Поисково-спасательная операция продолжается 13-й день на месте обрушения многоквартирного дома в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.Спасатели готовятся к тропическому шторму "Эльза", но пока не могут сказать, как сильный ветер и ливни, которые ожидаются в Майами уже во вторник, скажутся на ходе операции."Поисково-спасательные группы дополнены метеорологами, которые отслеживают любые погодные изменения, способные повлиять на работы", - сказала Лавин Кава.За последние часы, по ее словам, операция ненадолго останавливалась из-за молний в окрестностях. В минувшие выходные были снесены остатки здания, угрожавшие безопасности спасателей.

https://ria.ru/20210705/florida-1739857356.html

флорида

майами

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, майами, сша, в мире