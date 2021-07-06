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Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек
Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек - РИА Новости, 06.07.2021
Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек
Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила на... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:18
2021-07-06T18:11
флорида
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сша
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 из них опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести", - сказала она.Поисково-спасательная операция продолжается 13-й день на месте обрушения многоквартирного дома в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.Спасатели готовятся к тропическому шторму "Эльза", но пока не могут сказать, как сильный ветер и ливни, которые ожидаются в Майами уже во вторник, скажутся на ходе операции."Поисково-спасательные группы дополнены метеорологами, которые отслеживают любые погодные изменения, способные повлиять на работы", - сказала Лавин Кава.За последние часы, по ее словам, операция ненадолго останавливалась из-за молний в окрестностях. В минувшие выходные были снесены остатки здания, угрожавшие безопасности спасателей.
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флорида, майами, сша, в мире
Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32 человек
17:18 06.07.2021 (обновлено: 18:11 06.07.2021)
 
© REUTERS / Maria Alejandra CardonaПоисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 32, 113 остаются пропавшими без вести

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
"Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 из них опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести", - сказала она.
Обрушение жилого дома в Майами
© AP Photo / Wilfredo Lee

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© AP Photo / Lynne Sladky

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

Члены семей пропавших без вести на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
© AP Photo / Wilfredo Lee

Разрушено около половины из 130 квартир.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
© REUTERS / Marco Bello

По последним данным, погибли десять человек.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

Женщина на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Marco Bello

Причины трагедии пока не установлены.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

Обрушение многоэтажного здания в Майами, штат Флорида
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

Члены семей пропавших без вести недалеко от места обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
© REUTERS / Marco Bello

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

Пара на пляже смотрит частично обрушенное здание в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Marco Bello

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания в городе Серфсайд под Майами, штат Флорида, США
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
1 из 12

ЧП произошло 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.

© AP Photo / Wilfredo Lee
2 из 12

Двенадцатиэтажный жилой комплекс буквально "сложился" за считаные секунды.

© AP Photo / Lynne Sladky
3 из 12

Разрушено около половины из 130 квартир.

© AP Photo / Wilfredo Lee
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек.

© REUTERS / Marco Bello
5 из 12

Еще 151 человек числится пропавшим без вести.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
6 из 12

Причины трагедии пока не установлены.

© REUTERS / Marco Bello
7 из 12

Дом 1981 года постройки в последние месяцы проходил инженерные проверки, необходимые для требуемой законом 40-летней сертификации.

© REUTERS / Marco Bello
8 из 12

В здании ремонтировали крышу, но связано ли это с обрушением, пока неизвестно.

© REUTERS / Marco Bello
9 из 12

Между тем СМИ сообщили, что еще три года назад инженер, проверявший здание, предупреждал о серьезных повреждениях конструкций.

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
10 из 12

Для изучения обстоятельств трагедии федеральные власти направили во Флориду сейсмологов и инженеров.

© AFP 2021 / Joe Raedle/Getty Images/
11 из 12

Из-за обрушения дома в отношении Ассоциации совладельцев жилого комплекса подан первый коллективный иск на пять миллионов долларов.

© REUTERS / Marco Bello
12 из 12

Обвинители считают, что обрушения можно было избежать "с помощью обычных мер предосторожности и контроля".

© REUTERS / Marco Bello
Поисково-спасательная операция продолжается 13-й день на месте обрушения многоквартирного дома в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами.
Спасатели готовятся к тропическому шторму "Эльза", но пока не могут сказать, как сильный ветер и ливни, которые ожидаются в Майами уже во вторник, скажутся на ходе операции.
"Поисково-спасательные группы дополнены метеорологами, которые отслеживают любые погодные изменения, способные повлиять на работы", - сказала Лавин Кава.
За последние часы, по ее словам, операция ненадолго останавливалась из-за молний в окрестностях. В минувшие выходные были снесены остатки здания, угрожавшие безопасности спасателей.
Снос частично разрушенного жилого дома Champlain Towers South в Серфсайде, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 06:14
Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
 
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