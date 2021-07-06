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Липецкая область
https://ria.ru/20210706/fermy-1740149095.html
Власти Липецкой области поддержат семейные фермы
Власти Липецкой области поддержат семейные фермы - РИА Новости, 06.07.2021
Власти Липецкой области поддержат семейные фермы
Власти Липецкой области выделили 35 миллионов рублей в виде грантов и субсидий фермерам, которые прошли ежегодный конкурсный отбор и собираются развивать... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:11
2021-07-06T18:11
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили 35 миллионов рублей в виде грантов и субсидий фермерам, которые прошли ежегодный конкурсный отбор и собираются развивать семейные фермы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, из более двух десятков проектов, представленных на суд конкурсной комиссии, лишь семь получили одобрение. Сумма гранта составит от 2,5 до 7 миллионов рублей. Основным направлением развития семейных ферм в 2021 году будет разведение крупного рогатого скота для производства молочной продукции и мяса. Кроме этого, получат развитие проекты по разведению осетров, мясного овцеводства, выращиванию зерновых культур, производству козьего молока и сыра. Как отмечают в администрации области, господдержка малых форм хозяйствования позволяет фермерам не только развивать свой бизнес, но и способствует созданию новых рабочих мест, повышению занятости селян и развитию сельских территорий в целом.С свою очередь глава региона отметил, государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области."Конкурс на получение субсидий продолжится еще несколько дней. В ближайшее время определятся грантополучатели из числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также претендент на главный грант "Агростартап", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Власти Липецкой области поддержат семейные фермы

18:11 06.07.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 6 июл – РИА Новости. Власти Липецкой области выделили 35 миллионов рублей в виде грантов и субсидий фермерам, которые прошли ежегодный конкурсный отбор и собираются развивать семейные фермы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, из более двух десятков проектов, представленных на суд конкурсной комиссии, лишь семь получили одобрение. Сумма гранта составит от 2,5 до 7 миллионов рублей. Основным направлением развития семейных ферм в 2021 году будет разведение крупного рогатого скота для производства молочной продукции и мяса. Кроме этого, получат развитие проекты по разведению осетров, мясного овцеводства, выращиванию зерновых культур, производству козьего молока и сыра. Как отмечают в администрации области, господдержка малых форм хозяйствования позволяет фермерам не только развивать свой бизнес, но и способствует созданию новых рабочих мест, повышению занятости селян и развитию сельских территорий в целом.
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24 июня, 14:21Липецкая область
Липецкие власти будут развивать "зеленую экономику"
С свою очередь глава региона отметил, государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области.
"Конкурс на получение субсидий продолжится еще несколько дней. В ближайшее время определятся грантополучатели из числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также претендент на главный грант "Агростартап", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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