https://ria.ru/20210706/evrokomissiya-1740135026.html

ЕК изучит новый российский закон по виноделию

ЕК изучит новый российский закон по виноделию - РИА Новости, 06.07.2021

ЕК изучит новый российский закон по виноделию

Еврокомиссия оценивает, нарушают ли новые российские нормы по алкогольной продукции обязательства страны перед ВТО, и готова предпринять меры, сказал РИА... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:13

2021-07-06T17:13

2021-07-06T18:44

россия

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия оценивает, нарушают ли новые российские нормы по алкогольной продукции обязательства страны перед ВТО, и готова предпринять меры, сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал федеральный закон, который вносит поправки в закон о виноградарстве и виноделии, уточняя ряд терминов. Так, в перечень основных понятий, используемых в законе о виноделии, добавлен термин "коньяк России". Под ним понимается коньяк, на 100% произведенный из винограда, выращенного на территории РФ. Кроме того, поправки в закон разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России."Европейская комиссия оценивает, нарушает ли этот закон обязательства Российской Федерации перед ВТО, и оставляет за собой право предпринять необходимые шаги для исправления этого", - сказал он.В понедельник представитель пресс-службы Еврокомиссии, комментируя на брифинге этот закон, несколько раз подчеркнула, что он еще не вступил в силу и является лишь проектом. Однако после уточнения со стороны РИА Новости о том, что закон уже действует, пресс-служба ЕК дала дополнительные комментарии по этому вопросу.Собеседник журналистов в понедельник отметил, что Еврокомиссия выступает против этого закона и готова предпринять все необходимые шаги в связи с этим."Европейская комиссия очень обеспокоена недавним законом", - сказал представитель ЕК.По его словам, новое законодательство игнорирует охраняемые географические наименования Евросоюза."Мы будем выражать наше несогласие на всех соответствующих уровнях", - заявил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740134361.html

https://ria.ru/20210705/markirovka-1739900174.html

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россия, еврокомиссия, в мире